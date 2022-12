Az EB-ezüstérmes kiválóság végül élete legmagasabb pontszámát szerezte, 84.500 egységgel nyerte meg a fővárosi mesterfokú egyéni összetett versenyét. A világbajnokságon 14. helyezett Mészáros ezzel megszerezte a győztesnek járó különdíjat, a Dr. Sánta Lajos-trófeát is, továbbá mind a hat vasárnapi döntőbe az első helyen kvalifikált.

„Boldog vagyok, hogy a szezon utolsó versenyén életem legjobb összetett pontszámával tudtam nyerni. Számomra extra motivációt jelentett, hogy hazai közönség előtt a szezonzáró viadalon megmutassam, mit is tudok valójában. Ha ehhez a pontszámhoz hozzáteszek egy keveset, az már világbajnoki bronzérmet érne. Remélem, eljutok egyszer odáig” – mondta GYAC tornásza az összetett eredményhirdetést követően.

Nagyszerűen sikerültek aztán a szerenkénti döntők is. Mészáros Krisztofer aranyérmet szerzett talajon, lólengésben, ugrásban és korláton. Nem csoda, hogy ő lett az ob legeredményesebb férfi versenyzője, s ezzel a Csányi Rajmund-különdíjat is megnyerte.

Talajon hármas győri siker: Molnár Botond, Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek a dobogón. Fotó: Freschli József/MATSZ

„Nagyon motivált voltam az ob-t illetően, mert a világbajnokság nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, így mindent beleadtam. Azt gondolom, jó versenyt zártam, hiszen öt címet is sikerült megnyernem az összetettel együtt. A nyújtót sajnálom, magam sem tudom, ott hogyan szakadtam ki az elemből. Mindent összevetve eredményes viadal volt a bajnokság számomra” – tette hozzá a fiatal tornász, aki aztán közösségi oldalán értékelte éves teljesítményét.

„Mélységek és magasságok… Ez a két szó cserélgette egymást ebben az évben. 2022 nehézkesen indult. Az év elején több sérülés is akadályozta a felkészülésemet.

Egy teljes hónapot edzés nélkül töltöttem. Több szakemberrel is próbálkoztunk és a megoldást Pécsen találtuk meg dr. Pozsgai Miklós személyében áprilisban. Egy hónapot csak gyógytornával foglalkoztunk, végül májusban újra sikerült elkezdeni a tornatermi edzéseket. Kitűztük fő célnak az augusztusi Európa-bajnokságot. Sikeresen felkészültünk a fő versenyre, ahol talajon megszereztem Magyarország történelmének első ezüstérmét. Egyéni összetettben a hatodik legjobb lettem Európában. Csapatban pedig a pontszerző hatodik helyet szereztük meg, ami óriási előrelépés csapatszinten. A szombathelyi Világkupán nagy örömömre nekem szólt a magyar himnusz, megszereztem pályafutásom első Világkupa-aranyérmét nyújtón. Három hét múlva következett Liverpoolban a világbajnokság, amelyre viszont tíznapos kényszerpihenőből utaztam ki, a csúcsformába lendülés helyett. Egy nem a legjobban sikerült kvalifikáció után végül a negyedik számú tartalékpozíciómból mégis bekerültem a megcélzott összetett döntőbe, a világ huszonnégy legjobb tornásza közé. A döntőben sikerült javítanom, így megtartottam a tavalyi világbajnokságon is elért tizennegyedik helyemet. Csapatban pedig a tizenkettedik helyen zártunk, amelyet jövőre megismételve már csapat olimpiai kvótát érhet. Befejezésként a Mesterfokú Bajnokságon a hét megszerezhető aranyéremből öt mesteri címet is megnyertem! Hálás vagyok Istennek, hogy egy ilyen szép évet zárhattam. Köszönöm szépen az edzőmnek, Szűcsnek Róbertnek, a sportpszichológusomnak, Pál Melindának, és persze mindenkinek, aki támogatott és velem van, volt az évben!” – írta a kiváló versenyző.