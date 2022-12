Az 1997-es őszi elsőséggel hosszú idő után a legszebb fél évét produkálta a Győri ETO FC, és ezzel is emlékezetes nyomot hagyott a klub történetében.Az ETO vezetése akkoriban egy itthon újnak számító modellt hozott létre: Bicskei Bertalan szakmai igazgató és Reszeli Soós István vezetőedző irányította a munkát.

A bajnoki nyitányon még csak 2000 néző foglalt helyet a Zalahús-ZTE elleni összecsapáson (2–1), aztán a következő sikerek hatására egyre többen voltak kíváncsiak a csapat mérkőzéseire. Az első hét meccsét zsinórban megnyerte az ETO. Az 5. fordulóban a Hungária körútra már 2000(!) győri szurkoló kísérte el a csapatot.

Folytatódott a mámoros időszak: a listavezető ETO siófoki fellépésére autókaravánon és különvonaton több ezer győri szurkoló utazott el. A fergeteges buzdításnak is köszönhetően a csapat 3–1-re nyert és továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezette a táblázatot. A zárókörben Tiszakécskén sikerült nyerni (2–1), így 2000 győri szurkoló jelenlétében lehetett ünnepelni az őszi elsőséget.

A téli szünetben jelentős változás történt a klubnál, Bicskei Bertalant a válogatott szövetségi kapitányává nevezték ki, ezért féléves sikeres munkálkodás után távozott Győrből.

A csapat a folytatásban nem tudta megismételni a remek őszt, és végül érem nélkül, a negyedik helyen fejezte be az 1997/98-as bajnokságot.