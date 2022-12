"Kedvesek voltak az emberek, jó volt a helyszín, szép a környezet, pedig riogattak, hogy nem így lesz. Nyertem két aranyérmet, amire nem számítottam, mert a sérülésem megijesztett" - mesélt idei sikerélményeiről az M1 aktuális csatornának a Graboplast Győr 25 éves sportolója, aki elárulta, legnagyobb élménye nem az egyéni diadal volt 1000 méteren, hanem hogy párosban Nádas Bencével elsők lettek 500 méteren, mivel társával nem tudtak annyit közösen készülni, mint amennyi szükségszerű lett volna.

Az M4 Sport-Az Év Sportolója Gálával kapcsolatban megjegyezte, alapvetően nem szereti az ünnepségeket, de ha meghívják Magyarország legnagyobb sportgálájára, akkor az nagyon megtisztelő a számára és örömmel vesz részt rajta, a korábbi években otthon is nézte.

"Ha jól sikerül a jövő év és aztán a 2024-es, párizsi olimpia, akkor ténylegesen azt tervezem, hogy felfüggesztem a sportpályafutásomat. Egy évet mindenképpen kihagynék" - erősítette meg korábbi elhatározását Kopasz Bálint, aki elárulta, hogy egészség területén képzeli el a sport utáni életét.

Kopasz szerint "parádésan erős" a magyar férfi kajak szakág, reményei szerint tudják tartani ezt a formát jövőre is. A következő szezonra úgy készül, hogy február 25-ig itthon edz, majd utána hat-hét hétre Sevillába megy. Mint elárulta, egyetlen negatívumot tud említeni a dél-spanyolországi helyszínnel kapcsolatban, méghozzá hogy rengetegen vannak ott.

Kopasz Bálint idén duplázott a müncheni Európa- és a dartmouth-i világbajnokságon is, azaz egyéniben 1000 méteren, míg Nádas Bencével párosban 500 méteren sem talált legyőzőre.