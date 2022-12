A megyei első osztályban szereplő Soproni FAC 1900 közleményt adott ki, amely szerint Katona Sándor edző távozik a klubtól.

"Új vezetőedzője lesz felnőtt labdarúgó csapatunknak A megyei első osztályban szereplő focicsapatunk a tabella hatodik helyén várja a tavaszi rajtot. Az őszi szezonra soha nem látott minőségű keret állt össze az Anger réten. A csapat alapembereinek megtartása mellett sikerült NB-s rutinnal rendelkező játékosokkal megerősíteni a keretet. A tabellán elfoglalt helyezés közel van a kitűzött célokhoz. A mutatott játékkal is nagyjából elégedettek lehetünk, azonban sajnos előfordultak nem várt, súlyos vereségek is. Az egyesület vezetése úgy gondolja, hogy másik szakemberrel a kispadon kaphat új lendületet a csapat." - olvasható többek között a közleményben.

A váltás okairól Ábrahám Tibort a SFAC elnöke is beszélt:

"Először is szeretném megköszönni Katona Sándor nálunk végzett munkáját. Sanyival mind szakmailag, mind pedig emberileg maximálisan elégedettek vagyunk. Munkája nyomán évről évre fejlődött, erősödött csapatunk. Sajnos a szezonok végére sérülések, betegségek és eltiltások miatt mindig elfogytunk egy kicsit, ezért nem tudtuk teljes mértékben igazolni azt, hogy valójában milyen jó a csapatunk. A továbbiakban is számítunk Sanyi munkájára, hiszen az ő tudása, tapasztalata hosszabb távon is hasznára lehet szeretett egyesületünknek. Jelen pillanatban azt érezzük, hogy a továbblépéshez változtatnunk kell, szükség van az öltözőben és a kispadon is újabb lendületre, hogy előrébb tudjunk lépni."

A Kisalföld honlapján amint már közöltük: a kapuvári Nebulótól érkezik az új edző a SFAC 1900 kispadjára Ágoston Zsolt személyében.