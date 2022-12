Milyen volt először felébredni a nagy döntés után? – hangzott az első kérdés a háromszoros olimpiai bajnokhoz.

„Kicsit olyan, mint amikor egy igazán jó szilveszteri buli után felébredsz és érzel egy kis ürességet – válaszolta Kammerer Zoltán. – Ugyanolyan minden, mégis más. Mondjuk, nem kell edzésre menni… Én azt sem éreztem sohasem kötelességnek, nem volt rajtam nyomás ezzel kapcsolatban. Sokszor hallottam a már visszavonultaktól, hogy majd nagy megkönnyebbülést fogok érezni, de ez sem vált valóra. Valószínűleg azért, mert nekem eddig sem volt teher az életem. Továbbra is lejárok majd edzeni, de csak napi egyet, és ha valamiért kimarad, nem érzek majd lelki furdalást.”

A 2024-es olimpia már nem fért volna bele a felkészülésébe.

„Az az igazság, hogy a párizsi olimpia már nem lebegett a szemem előtt. A tokiói még igen, és talán, ha nincs a halasztás és a pandémia, akkor sikerült is volna kijutnom. De az idei szezont már nem éreztem annyira erősnek, és negyvennégy évesen be kell látni, hogy már nem tudom úgy felvenni a versenyt a tizennyolc-huszonhárom éves titánokkal. No és azt is, hogy ennél többet, mint amit eddig beletettem, ennél több lemondást már nem tudtam volna vállalni. Persze a közeg, a miliő azért nagyon fog hiányozni.”

Három éve kérdezgetik folyamatosan, hogy mikor vonul vissza.

„Tavaly elhatároztam, az idei lesz az utolsó szezon, amit még teljes egészében a kajakozásnak szentelek. Nyár végén a győri klubom elnökével, Weisz Robival beszélgettünk, aki felajánlotta, hogy a szokásos év végi szezonzáró gálán jelentsem be a döntésemet. Erre az eseményre mindig eljön két-háromszáz gyerek, szülők, hozzátartozók, szakemberek, politikusok, szóval tényleg mindenki. Így éppen kapóra jött, és valljuk be, talán nem is lett volna rá jobb alkalom.”

Beszélt a pályafutása legszebb pillanatairól is.

„Az egész egy annyira álomszerű, gyönyörű szép történet volt, hogy minden egyes pillanatát élveztem. De talán, ha egyet kellene választani, ami nemcsak szép, de meghatározó is volt, akkor az 1987. október 13. Aznap mentem le először edzésre, sütött a nap, nyárias, meleg délután volt, először ültem be a kajakba és persze egyből be is borultam. Ugyanilyen meghatározó élmény volt, hogy édesapám negyvennegyedik születésnapján nyertem meg az első olimpiai aranyérmemet.”

Szóba került az is, minek köszönhette a csodálatos eredményeket.

„Mindig nagy volt bennem a versenyszellem. Emellett pedig régi vágású sportoló voltam, aki akkor érezte jól magát, ha »meghalt« az edzés végére. Ha hullafáradt voltam, az volt a jó, mert akkor tudtam, hogy tényleg mindent megtettem. Ellenkező esetben elkezdtem azon gondolkodni, mit csinálhattam rosszul, esetleg hol csaltam le valamiből. Talán a maximalizmus a legjobb szó erre. Sohasem a körülményekben vagy az edzőben kerestem a hibát, ha vesztettem, mindig saját magamban.”

Továbbra is szeretne a sportágban maradni.

„Egyelőre nem szeretnék edző vagy sportvezető lenni, de szeretnék a sportágban maradni, hogy miként, az még a jövő zenéje. Szeretnék több időt tölteni a szeretteimmel, a barátaimmal, és olyan dolgokkal is foglalkozni, kipróbálni, amikről eddig le kellett mondanom. Talán közhely, de jó lenne igazán megélni az ünnepeket… Vagy jó lenne nyáron a Balatonon egy sörrel és egy jó nagy lángossal kiülni a partra és átélni a pillanatot. Talán ez mostantól meg is valósulhat…”