A Gyirmót FC Győr honlapja egykori vezetőedzőjéről, a balesetet szenvedett Kiprich Józsefről írt:

"Mindig szomorúan fogadja az ember az olyan híreket, ami egy korábbi bálvány, sikeres sportoló, majd későbbi vezetőedző egészségi problémájával, vagy sérülésével kapcsolatosan érkezik. Így van ez jelen esetben is, ugyanis megdöbbenéssel értesültünk róla, hogy korábbi sikeredzőnket, az aktív labdarúgóként 70-szeres válogatott 59 éves Kiprich Józsefet néhány nappal ezelőtt vértesszőlősi otthonában érte balesetet, aminek következményeként könyök és combcsonttörést szenvedett, s amik mellett a csípőjébe is rögzítő csavarokat helyeztek.

– Megcsúsztam a lépcsőn, és óriásit estem, szilánkosra tört a bal könyököm és a combcsontom. Iszonyatos fájdalmat éreztem, mozdulni sem tudtam. Azóta már túl vagyok két műtéten, amelyeket szerencsére egyszerre csináltak. A karomat gipszbe rakták, ám engem sokkal jobban aggaszt, hogy mi lesz a csípőmmel. Bízom benne, hogy karácsonyig felgyógyulok, addig is követem a katari vb eseményeit, és szorítok Hollandia sikereiért – mondta a korábbi közönség kedvenc Kiprich József.

A gyógyulási folyamat közepette Kipu később átkerül Kisbérre, ahol hosszas rehabilitációs kezeléseken esik át.

Labdarúgó pályafutását 1980-ban kezdte Tatabányán, ahonnan kilenc év múlva került a holland sztárcsapatként ismert Feyenoordhoz, itt 128 mérkőzésen 53 gólt szerzett. Igazi közönség kedvenc és klub ikon volt, aminek tanúbizonysága, hogy még napjainkban is megbecsülésnek örvend, az egyesület játékos megfigyelőjeként alkalmazzák. Hollandiát követően a ciprusi APOEL Limassol csapatánál is légióskodott. Pályafutása alatt egyszer lett holland, majd ciprusi bajnok. Négy holland kupagyőzelem mellett kétszer cipruson is így ünnepelhetett. Hazánkban és a földközi-tengeri szigetországban is volt gólkirály. Hollandiában egy szavazás eredményeként minden idők legjobb idegenlégiósának választották.

Kiprich József 1984-ben mutatkozott be a válogatottban, és 1995-ig 70 mérkőzésen viselhette a címeres mezt, 28 gólt szerzett. Tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon szerepelt nemzeti csapatunknak.

Edzői karrierjének egyik legnagyobb sikerét szerencsére klubunknál érte el, amikor a 2008-2009-es szezont követően bajnokként ünnepelhetett és egyesületünk ezzel történelme során először jogot nyert az élvonalba történő feljutásra. Ez azonban sajnos akkor egyéb adminisztrációs hibák miatt nem valósulhatott meg.

Nincs tehát irigylésre méltó helyzetben Kipu, ugyanis tavasszal epekő műtéten esett át, most pedig egy baleset miatt ismét kórházba került.

A Gyirmót FC Győr klubvezetése, játékosai és szimpatizánsai nevében korábbi sikeredzőnknek, Kiprich Józsefnek mielőbbi teljes felépülést kívánunk."