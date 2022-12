A Merkantil Bank Liga, NB II idei záró fordulójában győzelemmel búcsúzott az évtől az ETO. A zöld-fehérek a Nyíregyházát győzték le 2–0-ra a sényői sártengerben.

A mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy az ellenfél csapatán kívül meg kell majd küzdeni a pálya talajával is, hiszen a szabolcsi gárda az ősszel „albérletben” szerepelt Sényőn, ahol a sok eső miatt sáros talajon nem lehetett a földön járatni a labdát. Ehhez az ETO jobban alkalmazkodott és a második félidőben kétszer is eredményes volt.

Az 59. percben a tizenhatoson belül Fodor Ferenc talált a hálóba. A második találatot Kiss Máté érte el.

A gólszerző örül, habár nem úgy sikerült az őszi szezon, ahogy azt tervezték, de az utolsó körben meglett a három pont.

– A pálya miatt sajnos nem a futball dominált. Küzdelmes mérkőzés volt, nagyon örülök, hogy a csapat jól beleállt a meccs- be – kezdte Fodor Ferenc a klub honlapján. – Jobban alkalmazkodtunk a körülményekhez, megfelelő mentalitással küzdöttünk, emellett a szerencse is mellénk állt. Jókor tudtunk szerezni két fontos gólt, majd az ellenfél büntetőt hibázott, ami szintén nekünk tett jót lélektani- lag. Ezúton is szeretném megköszönni a szurkolóinknak, hogy ilyen szép számban elkísértek minket és végig buzdítottak bennünket. Nyilván rengeteg munkánk lesz a télen, szeretnénk a tavasszal javítani, de az mindenképp jó, hogy győzelemmel mehetünk szünetre.