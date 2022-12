„Amivel korábban sok gondunk volt, a lepattanózás, abban sikerült előrelépni, bár centerünk, Durham még mindig nem teljesen egészséges. Kevesebb labdát is adunk el, mint a szezon korábbi részében, és erre most is oda kell figyelni, illetve a Körmend elleni mérkőzésen látotthoz képest jobb dobóformára lesz szükség, hogy újra legyen esélyünk nyerni” – mondta Kosztasz Flevarakisz, az SKC vezetőedzője.