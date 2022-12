DEAC-Sopron KC 78-89 (24-16, 27-36, 21-19, 6-18)

Debrecen, férfi NB I, 600 néző. V.: dr. Mészáros, Jakab, Sörlei.

DEAC: SCOTT 17/6 Polyák 4, Kovács Á. 3/3, DRENOVAC 18/3, Taylor 8. Cs.: TÓTH Á. 12, MÓCSÁN 10/6, Balázsi 2, Kenéz 4, Neuwirth, Edző: David Dedek.

SKC: JOSEPH 23/9, JONES 15/3, VALERIO-BODON 16/12, BARNETT 14/6, Durham 4. Cs.:Molnár M. 2, Sitku 3/3, Supola 3/3, Csendes 6/3, Takács 3/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Kiegyenlített első percek után 5 ponttal ellépett az SKC. A szakasz második felében azonban a debreceniek a lepattanókat sorra visszaszerezve a soproni palánk alatt, Drenovac és Tóth vezérletével valósággal állva hagyták a szétesett soproni gárdát. Bár a vendégek védekezése a második etapban sem javult, ekkor szenzációs dobóformát kifogva, 7 triplát beemelve fordítani tudtak. A nagy dobópárbaj szünet után is folytatódott, fej-fej mellett, váltott vezetéssel haladtak a felek. A szakasz vége a Scott vezette hazai gárdának sikerült jobban, 1 pontos DEAC-előnyről indult a 4. negyed. A szakasz k9zepén is ez volt a helyzet, ám az SKC Joseph és Valerio Bodon vezetésével parádés, 12-0-s hajrával sorozatban hatodik győzelmét is megszerezte.