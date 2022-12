Nem a megszokott módon fejeződött be a közvetlenül karácsony előtt lejátszott KTE U23–SMAFC NB I/B-s férfimérkőzés.

A negyedik negyed elején Csátaljay Péter értékesített két büntetőt, ezzel 43–40-re vezetett a SMAFC, amikor a hazai gárda szakvezetője, Ivkovics Sztojan – aki egyébként a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya is egyben – lehívta a pályáról csapatát. A szövetség hivatalos oldalán úgy szerepel a találkozó, mintha lejátszották volna, ám a történteknek nyilván lesz még folytatása a szövetség fegyelmi bizottságánál.

KTE U23–SMAFC 1860 KA 40–43 (18–12, 10–13, 12–16, 0–2) – félbeszakadt.

SMAFC: CSÁTALJAY B. 12/9, Soós 3/3, CSÁTALJAY P. 8, Flasár 7, KOVÁCS B. 8. Cs.: Heiszenberger, Hencz 2, Pongrácz 3/3. Edző: Farkas Dávid.

Ivkovics Sztojan: – Szerettünk volna szép meccset játszani a szimpatikus soproniakkal, az ő edzőjük is komolyan vette a feladatát. De voltak, akik nem így gondolkodtak. Sajnos ők nem értik, hogy az akadémiai csapatoknak nem az eredmény számít. Nekünk az a lényeg, hogy a fiatalok tanulják a kosárlabdát, a szabályokat, és ebben sajnos most sem kaptak a csapatok és az edzők segítséget.

Farkas Dávid: – Örülök, hogy két tehetséges, fiatal csapat mérte össze tudását. Úgy gondolom, ennek a ligának erről kellene szólnia.