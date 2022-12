Október

1. Gyógyíthatatlan betegség következtében 75 éves korában Madridban elhunyt Horváth József, a kézilabdaberkekben közismert legendás kapus, aki pályafutásának legszebb éveit klubszinten a Rába ETO-ban töltötte.1. A klubnál már korábban dolgozó Havas Máté lett a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia új igazgatója.

2. Magyarország 6 arany- és 8 ezüstéremmel a medálverseny élén zárta a portugáliai maraton kajak-kenu világbajnokságot. A termésből a győri Graboplast VSE versenyzői is kivették a részüket. Az ifjúsági Kolozsvári Brúnó – a hússzoros világbajnok Csay Renáta fia – korosztályában egyéniben is, párosban is a dobogó tetejére állhatott a szintén győri Varga Olivérrel. Csay Renáta Czéllai-­Vörös Zsófiával párosban lett második.

7. Könyv készült „We are the champions” címmel a Sopron Basket áprilisban Euroligát nyert női kosárlabda­csapatáról.

9. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője megvédte Forma–1-es világbajnoki címét, mivel megnyerte a Japán Nagydíjat, így előnye behozhatatlanná vált.

10. A talajon Európa-bajnoki ezüstérmes Mészáros Krisztofer (GYAC) talajon, ugrásban és lólengésben sem talált legyőzőre a férfi felnőtt tornászok Duna Aszfalt országos szerbajnokságán.

Mészáros Krisztofer, a GYAC tornásza remekelt 2022-ben.

10. Cristiano Ronaldo lett az első futballista, aki klubszínekben elérte a hétszáz gólos határt.

14. Lemondott posztjáról Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) elnöke.

18. Sima vereséget szenvedett a Bourges együttesétől a Sopron Basket női kosárlabdacsapata a Szuperkupa döntőjében.

18. Karim Benzema, a Real Madrid francia csatára kapta a futball legbecsesebb elismerését, az Aranylabdát.

30. Szarajevóban rendezték meg az U23-as cselgáncs Európa-bajnokságot, melyen a koroncói Tutti JK versenyzője, Gyertyás Róza és a győri Széchenyi ESE dzsúdósa, Sipőcz Richárd is aranyérmet szerzett.

November

10. A Győri Atlétikai Club teniszszakosztályának legendás edzője, Pajor Tamás 76 éves korában elhunyt.

13. Szvitacs Alexa, a Club Aréna Győr versenyzője ka- tegóriájában aranyérmet nyert a para-asztaliteniszezők ­spanyolországi világbajnokságán.

14. Bemutatták a 2024-es párizsi olimpia és paralimpia kabalafiguráját. A „Frígek”-nek nevezett alakokat a füles frígiai sapkáról mintázták.

15. Két olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázónk, Liu Shaoang és Liu Shao­lin Sándor a Magyar Országos Korcsolyaszövetség hozzájárulását kérte az országváltásukhoz vezető folyamat megindításához.

16. Az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága örökre eltiltotta a labdarúgástól azt a játékost, aki a Pér–Tényő tartalékmérkőzés közben egy fegyverre hasonlító tárgyat fogott a játékvezetőre.

17. Barátságos labdarúgó-mérkőzésen: Luxemburg–Magyarország 2–2.

19. Kiderült, hogy nem hosszabbítja meg az idény végén lejáró kontraktusát Ambros Martín és a Győri Audi-ETO vezetése.

20. Ecuador és a házigazda Katar mérkőzésével elkezdődött a XXII. labdarúgó-világbajnokság.

20. A tekvandó első magyar világbajnoka lett Salim Omar Gergely.

20. A magyar labdarúgó- válogatott 2–1-re legyőzte Görögországot a budapesti Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. Ez volt Dzsudzsák Balázs búcsú­meccse.

20. A győri Ihász Veronika második alkalommal kvalifikálta magát a World Darts Federation angliai világbajnokságára.

22. Nyolcvanegy éves korában, hosszú betegséget követően elhunyt Mészöly Kálmán, a magyar labdarúgás történetének egyik legjelentősebb alakja, a Vasas legendás védője, 61-szeres válogatott futballista, aki edzőként háromszor is irányította a magyar válogatottat szövetségi kapitányként, és 1982-ben ki is vitte a világbajnokságra.

27. A Győri AC versenyzője, Mészáros Krisztofer nyerte a férfi tornászok Mesterfokú Bajnokságának egyéni összetett versenyét, ezzel pedig a győztesnek járó Dr. Sánta Lajos-­trófeát.

December

1. Szujó Zoltánt választották meg a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) új elnökének.6. Sikeres esztendőt zárt a Győri Atlétikai Club (GYAC). Az evezősök kilencedszer lettek az ország legjobbjai.

8. Különleges évben kapott Prima Primissima díjat az 1972-es müncheni olimpia bajnoka, a birkózóválogatott korábbi szövetségi kapitánya, a hazai szövetség (MBSZ) volt elnöke, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai főtanácsadója, Hegedüs Csaba.

8. Győzelemmel tért vissza csaknem másfél éves szünet után a dubaji tornán a soproni Babos Tímea teniszező és a francia Kristina Mladenovic kétszeres WTA-világbajnok és négyszeres Grand Slam-győztes párosa. A duó később párosban megnyerte a kemény pályás tornát.

12. Az Ipartechnika Győr SE tekecsapata a Bajnokok Ligájában újabb, ezúttal idegenben elért győzelmével írta be magát a sportág történetébe és jutott be a legjobb nyolc együttes közé.

13. A Magyar Távirati Iroda Sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik, kik sportágukban az év legjobbjai. A megyei sportolók közül hatan érdemelték ki az elismerést, hárman először lettek a legjobbak, egy sportolót második, egyet negyedik, egyet pedig hatodik alkalommal választották meg a leg­jobbnak. A megyei győztesek: Cselgáncs: Ungvári Attila (GYAC, 1. alkalom). Íjászat: Györgyné Kereszt Piroska (Ring SE, 1.). Jet ski: Jászai Csongor (Aktív SE, 1.). Kajak-kenu: Kopasz Bálint (Graboplast VSE, 4.). Kosárlabda: Fegyverneky Zsófia (Sopron Basket, 6.). Torna: Mészáros Krisztofer (Győri AC, 2.).

14. Szabó Szebasztián, a Győri Úszó SE úszója bronzérmet nyert 50 méter pillangón a melbourne-i rövidpályás világbajnokságon.

15. Hivatalossá vált, hogy befejezte profi pályafutását Kammerer Zoltán. A háromszoros olimpiai bajnok kajakos a Graboplast Győr évzáróján jelentette be, hogy most már nem a versenyzés lesz számára a középpontban. A legendás sportember Rózsavölgyi László önkormányzati képviselőtől ezüst emlékérmet, klubjától pedig egy aranylapátot kapott negyedszázados sikeres pályafutása elismeréseként.

18. Története során harmadszor nyert labdarúgó-világbajnokságot Argentína azzal, hogy a katari torna izgalmas és változatos fináléjában 2–2-es rendes játékidő és 3–3-as hosszabbítás után tizenegyesekkel 4–2-re legyőzte a legutóbb aranyérmes francia válogatottat. A bronzmérkőzésen Horvátország 2–1-re múlta felül Marokkó együttesét.