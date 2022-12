Csütörtökön 18 órától azt a spanyol Salamancát fogadja a címvédő Sopron Basket az Euroligában, amelyet a sorozat előző kiírásában az elődöntőben le tudott győzni. Most is ez a célja Gáspár Dávid együttesének.

A soproni szakvezető az ellenfél kapcsán azt hangsúlyozta, hogy rendkívül mély kerettel rendelkező csapat látogat Sopronba. A Sopront korábban kétszer is az Euroliga négyes döntőjébe vezető szakvezető, Roberto Íniguez tíz játékost forgathat a mérkőzéseken. Közülük jelenleg az egyik legjobb a Sopronban is jól ismert és kedvelt szerb Alexandra Crvendakics.

Gáspár Dávid a meccsel kapcsolatban azt fejtegette: "Ahogy nálunk, a Salamancánál is nagy változások voltak a nyáron, ott az igen erős, rutinos, válogatott játékosok – Dominguez, Cazorla, Rodriguez – alkotta spanyol mag mellett a görög válogatott Faszula maradt, és Crvendakics mellett ott játszik a Szekszárdról jól ismert McCall, a cseh középjátékos Reisingerová és a szerb válogatott bedobó, Nogics. Komplex kerettel rendelkező, nagyon szervezetten védekező és tudatos támadójátékot játszó csapattal játszunk, nagyon nagy kihívás előtt áll a csapat."

Az a csapat, amelynél még a közelmúltban is történtek változások, és amely az új kerettel a múlt hétvégén az UNI Győr veretlenségét elvéve a megyei bajnoki rangadó magabiztos megnyerésével kezdte meg szereplését. Ennek esetleges hatásairól a következőket mondta a Sopron Basket vezetőedzője: "A győriek elleni siker önbizalmat kell, hogy adjon a folytatásra. Erre már csak azért is szükségünk van, mert a válogatott szünet előtt mind a bajnokságban, mind pedig az Euroligában kikaptunk. Ahogy az utóbbi években, most is nagyon szoros, kiélezett a versengés a csoportban, négy csapat – köztük mi és a Salamanca – is egy-egy vereséggel áll. Ez is mutatja, hogy nagy meccsre van kilátás, s remélem, szurkolóink segítségével meg tudjuk erősíteni helyünket a csoport élmezőnyében."