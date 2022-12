Szerdán 18 órától a csoportelső olasz Schio csapatát fogadja az év utolsó Euroliga-mérkőzésén a címvédő Sopron ­Basket.A B csoport éllovasa, a Schio 5–1-es győzelem-vereség mutatóval érkezik a 4–2-es mérleggel 3. helyen álló soproniakhoz, tehát az összecsapás mindkét fél számára kulcsfontosságú.

Gáspár Dávid, a soproniak szakvezetője a rivális kapcsán azt fejtegette: „Nagyon erős, bő a Schio kerete, tele nagy nemzetközi csatákban edződött, tapasztalt játékosokkal. A svéd válogatott Zahui nyilván Sopronban is ismerős, de rutinos olasz válogatottjai, a belga válogatottban kulcsembernek számító játékosa, és több, WNBA-ban szereplő amerikai légiósa is van a Schiónak, amely ezúttal nagyon jól is szerepel, vezeti a csoportot, és akár a rájátszásra, a csoportgyőzelemre, sőt, a Final Fourra is esélyes.”

A Sopronnak ugyanakkor, mint címvédőnek, nem kell, nem szabad tartania senkitől, így a csoport éllovasától sem. Hogy mivel lehet esély legyőzni az olasz csapatot, arról így vélekedett a soproni szakvezető: „Úgy érzem, a védekezésünk Euroliga-szinten is stabil, legalábbis ezt bizonyítottuk a legutóbbi mérkőzésünkön a Landes otthonában. Ezt most is hozni kell, viszont egy Schio-erősségű csapat legyőzéséhez mindenképpen jobb, pontosabb támadójátékra lesz szükségünk, mint amit az Euro­ligában az utóbbi hetekben mutattunk. Kreatívabb, gyorsabb játékkal, jobb dobóformával, no meg szurkolóink segítségével legyőzhetjük a Schio ­csapatát.”