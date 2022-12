Hiába tűnt úgy, hogy újra sínen van az egykor NB I/B-ben is szereplő korábbi vasutascsapat, a DAC, ismét veszélybe került a jelenleg megyei I. osztályban szereplő győri együttes léte.

A feljutás után nem sikerült mindenkit a klubnál tartani, több meghatározó játékos is távozott a riválisokhoz. Az idényt már új edzővel kellett elkezdeni, mert az együttest addig irányító Jäkl Antal is másik klubhoz igazolt. Az időközben klubigazgatói feladatokat ellátó Arnold Csaba is távozott. Ő azt mondta, ennek okáról nem nagyon szeretne beszélni, „belső nézeteltérések” vezettek a döntéshez. Azóta elszenvedte története legnagyobb vereségét is az együttes, a kék-fehérek 10–1-re kaptak ki a Kapuvár otthonában. Nem sokkal ezután – de nem csupán a vereség miatt – távozott az edző Makkos Tamás is. Ő a DAC közösségi oldalán posztolt arról, hogy olyan nehézségekkel kellett szembenéznie, amelyekre összefogás nélkül nem lehetett megoldást találni. „Maga a közeg a klub körül egész egyszerűen lehangoló, az első csapat és az utánpótlás vezetése közötti ellentétek pedig a végletekig kiéleződtek” – írta a korábbi ETO-játékos.

Nemrég aztán a két éve választott elnök, Kappel Mihály is bedobta a törölközőt, s információnk szerint lemondott. Pedig a nádorvárosiakat irányító üzletember nagy tervekkel vágott neki a közös munkának. Öntözőrendszert építettek ki, alácsövezték, rendbe hozták az edző- és a centerpályát, s új játéktereket alakítottak ki.

A terület ma már önkormányzati tulajdon, amit a klub üzemeltetőként kapott meg. Jobban mondva nem a klub, hanem az utánpótlás-nevelésre alakult Kft., amelynek – a felnőttcsapatot irányítók szerint – nem érdeke a megyei I. osztályú gárda működtetése.

A konfliktus talán jövő év elején oldódhat meg, a DAC ugyanis ekkor tart közgyűlést.