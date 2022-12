A Győri ETO, miután a Magyar Népköztársasági Kupa döntőjében a Ferencváros legyőzésével megszerezte a jogot, ismét a KEK-ben indulhatott. Az Európa Labdarúgó Szövetség (UEFA) tíz csapatot emelt ki, köztük az ETO-t is. Az első körben a ciprusi Apollon Limassolt búcsúztatta a vagongyári gárda, utána az AC Milan következett a 8 közé jutásért.

Világsztárok piros-feketében

Fortuna jóvoltából - akárcsak az előző évben, akkor a Fiorentina - az olasz kupagyőztes jutott az ETO-nak. Szusza Ferenc diplomatikusan így kommentálta a hírt: "Jó, hogy ilyen nemes ellenféllel játszhatunk, mint az AC Milan!"

Futballcsillagokból akkoriban sem volt hiány a Milannál. Ott játszott például Karlheinz Schnellinger. A szőke német védő az 1966-os angliai világbajnokságon ragyogó teljesítményt nyújtott, a kontinens egyik legjobb hátvédjeként tartották számon. A következő, mexikói vb-n emlékezetes góllal egyenlített az elődöntőben az olaszok ellen, megteremtve ezzel a hosszabbítás lehetőségét az NSZK válogatottjának.

A 33 svéd Kurt Hamrin a Fiorentina játékosaként már megismerte a győri poklot, most is úgy vélekedett, meleg meccsre lehet számítani. A vendégek nem voltak éppen rutintalanok, Cudicini kapus 32 éves volt, aztán az erős testi felépítésű, brazil származású Sormani, a Hidegkuti Nándor által a Fiorentinában felfedezett Malatrasi vagy a viszonylag fiatal Rosato is sok nagy csatát megért már. A csapat Benjáminja, üdvöskéje, gólkirálya Gianni Rivera volt, aki három évvel később megkapta az Európa legjobb labdarúgójának járó aranylabdát.

Az AC Milan az 1967/68-as kiírásban megnyerte a KEK-et.

A piros-feketék részéről Bruno Passalacqua főtitkár utazott Győrbe, hogy megbeszélje a részleteket, információkat gyűjtsön a helyszínről. Az első mérkőzés időpontjában gyorsan sikerült megállapodni a két klubnak (november 22.), a visszavágó azonban már több fejtörést okozott. Az ETO egy héttel később szeretett volna játszani, az olaszok pedig december 7-ét javasolták. Végül ez utóbbi lett a találkozó napja.

Az AC Milan volt az egyetlen csapat a kupaellenfelek közül, amely nem Győrben és nem is Budapesten szállt meg, hanem Sopronban a Hotel Fenyvesben (a mai Lövér Szálló). A tervezett különgép helyett menetrend szerinti repülőjárattal érkeztek Bécsig, a magyar határon pedig már az ETO vezetői várták őket. Dolati menedzser és a csapat szakácsa is ott sorakozott a "fogadó bizottságban", mert ők már egy nappal korábban megérkeztek, amolyan szálláscsinálóként.

A határon álló autóbusz ajtajában elsőként Nereo Rocco edző jelent meg, őt pedig Cesare Maldini másodedző követte (az egykori kiváló labdarúgóból később neves tréner lett, aki Olaszországban szövetségi kapitányságig vitte és a franciaországi vb-n ő vezette a Squadra Azzurát. Nem kevésbé híres a fia sem, Paolo Maldinit a világ egyik legjobb bal oldali játékosának tartották.

Az olaszok amúgy semmit sem akartak a véletlenre bízni, a szakács többek között spagettit is hozott magával Sopronba. Ez volt a csapat első napi vacsorája, ám hozzá eredeti magyar bort ittak a játékosok, ugyanis titokban finom soproni Kékfrankost rendeltek fel a szobáikba.

Lezáratták a bejárati kapukat

Már sűrű sorokban sétált a szurkolósereg az ETO-stadion felé, amikor a Milant szállító autóbusz megérkezett a meccs színhelyére. Egy idő után le kellett záratni a bejárati kapukat, mert a rekordközönség valamennyi talpalattnyi helyet megtöltött. A futópálya is tele volt ideiglenes ülőpadokkal, s csak egy rögtönzött drótkerítés választotta el a nézőket a három méterre lévő pálya szélétől. Indulók pattogó hangjai, a gyepen muzsikáló zenekar tüzelte az amúgy is felfokozott hangulatban lévő szurkolókat.

Szusza Ferenc aggodalommal tekintett a mérkőzések elé: – Nem a legjobbak az előjelek. Olaszországban nemrégiben indult a bajnokság, mi pedig megerőltető sorozat végén vagyunk. Két éve nem volt komoly pihenés - nemzetközi és hazai kupa, bajnokság -, idegi fáradtság érződik a játékosokon.

A középkezdés előtt Orbán és Rivera a svájci Gottfried Dienst előtt fogott kezet. A kor egyik leghíresebb játékvezetője irányította például két évvel korábban a zöld-fehér győzelemmel végződött Juventus-Ferencváros VVK-döntőt, valamint az 1966-os angliai világbajnokság fináléját, amelyen az emlékezetes Hurst-gól esett. Még ma is vitatkoznak rajta a résztvevők, a nézők, a szakemberek. Tudniillik, hogy az angol játékos lövése után a felső léc alsó lapjáról levágódó labda a gólvonal előtt vagy mögött ért e földet. Számítógépekkel próbálják igazolni vagy cáfolni a bírói döntés helyességét. Talán nem véletlen, hogy a világbajnoki címet nyert angoloknál bent van a labda, a vesztes németeknél pedig nem esett gól. Egy tény, arról a vb-döntőről a krónikák már ezt jegyzik: Anglia-NSZK 4-2.

A magyar labdarúgás szempontjából is jelentőssé vált később a világhírű Dienst és Palotai Károly között létre jött találkozó. A németül kiválóan beszélő egykori ETO-játékos – akit korábban búcsúztattak az aktív játéktól – örök barátságot kötött a svájci dirigenssel, aki egy "varázssíppal" ajándékozta meg őt. Sokak szerint ezzel indult el világhódító útjára. Egy tény, legalább olyan sikeres lett, mint a "tanítómestere", hiszen három világbajnokságon és két olimpián működött, két BEK-, valamint KEK- és UEFA-kupa döntőt vezetett. Később a FIFA JB tagja lett, az egyesült államokbeli vb-n kiváló sportdiplomáciájának is jelentős szerepe volt abban, hogy Puhl Sándor kapta meg a döntő vezetését.

Győrfi László kétszer beköszönt

Orbán Árpád és Gianni Rivera kézfogása a győri meccs előtt.

A mérkőzésen idegesen kezdett mindkét csapat, s ahogy teltek a percek, először az ETO nyugodott meg. Többet támadott, mint neves ellenfele, az első jelentősebb védést mégis Tóth Lászlónak kellett bemutatnia, a gólra éhes Sormani elől csípte el a labdát. Az olasz védelem határozottan, keményen rombolt, a rafinált győri csatároknak azonban sikerült rést ütniük az áttörhetetlennek tűnő falon: Keglovich beadását Belli kiütötte, pontosan Szalóhoz, aki mellre vette a labdát, ám az üres kapu mellé emelt. Öt perccel később viszont jött a hideg zuhany. Orbán megszerezte a labdát az erőszakos Sormani elől a győri 16-osnál, ám rosszul találta el, a segíteni igyekvő Izsáki pedig lyukat rúgott, így Sormani lecsapott a tálcán kínálkozó lehetőségre és élesen a léc alá lőtt. Ezzel vezetett a Milan. 0:1.

Az ETO tartását mutatja, hogy a nagy hibákat követően sem omlott össze, sőt, erősítette a támadásait. Előbb Nellnek tapsolt a publikum, majd Stolcz forgatta meg Schnellingert, aztán Kiss bombáját ütötte szögletre Belli. A nagy nyomás hatására erősödött a szurkolók hangja is. Varsányi végzett el szögletet, éles, lapos beadását Stolcz átlépte és az érkező Győrfi közelről, Bell lába között megszerezte az ETO egyenlítő találatát. 1:1. A félidő hátralévő percei is izgalmasan alakultak: Szaló és Kiss lövését a milánói kapus, Hamrin fejesét pedig a felső léc hárította.

Szünet után is lüktetett a meccs, amelyben meghatározó szerepe volt a taktikusan játszó győrieknek: hol átengedték a területet az ellenfelüknek, hol pedig átvették a játék irányítását. Ahogy közeledett a hajrá, mind inkább fölénybe kerültek a fehér mezesek: levegőben lógott a hazai gól, olykor csak a szerencse mentette meg a Milant. A 81. percben szöglet következett, amiből Szaló Somogyi elé tálalt, aki az örök lesipuskás Győrfit kereste. Nagyszerűen varázsolta a labdát a középcsatár fejére és "Pöttyös" nem is hibázott. 2:1. Lélekben talán még a győri játékosok is örvendeztek, amikor egy perc múlva Rivera pompás labdával ugratta ki a fedezetlenül maradt Sormanit, aki jobbal a bal sarokba bombázott, így végül 2:2-es döntetlen született.

Minden olyan jelzőt leírtak, elmondtak erről a kilencven percről: vérbeli csata, nagy iramú mérkőzés, élvezetes kupaküzdelem, igazságos eredmény, amely hűen kifejezte a látottakat. Ma már történelem, az ETO mindvégig egyenrangú ellenfele volt a világhírű Milannak.

Szusza Ferenc ezt mondta: - A döntetlent igazságosnak tartom. Nagyon sportszerű mérkőzés volt. Remélem, a játékosaink tanultak ebből a találkozóból.

Hidegkuti Nándor, az ETO egykori edzője: - Nagyjából erre számítottam. Sajnos, az ETO a jól szervezett támadásokból az idegeskedés és a nagy tét miatt nem tudott többet befejezni. A felfedezettjeim, mint Malatrasi és Rosato, jól játszottak.

Nereo Rocco elégedettségének adott hangot a 2:2 birtokában: - Kitűnő, sportszerű, izgalmas és érdekes mérkőzés volt. Szerencsés taktikai húzásnak bizonyult, hogy a győri jobbösszekötőre állítottam Rosatót. Lodetti és Rivera a középső harmadban szervezte a védekezést és indította a támadásokat. Elégedett vagyok az eredménnyel, a játékosaim teljesítményével.

Bruno Passalacqua: - Számítottunk arra, hogy a győri csapat otthonában igen nehéz ellenfél lesz és ebben nem is csalatkoztunk. A mérkőzésnek voltak olyan szakaszai, amikor nagyon féltem, hogy több gólt is kapunk. Ekkor védekezésünk megingott és a győri csatárok hibáinak köszönhetjük, hogy nem találtak a hálónkba.

Gottfried Dienst: - Azt hiszem, mindent elárul ha azt mondom: szívesen vezetném a visszavágót is... A két csapat játéka rokonszenves emlék marad a számomra.

Mint ahogy a győrieknek is az a mai napig. A Magyar Televízió felvételről adta a második félidőt, így "ország-világ" tanúja lehetett annak, hogy az ETO rendkívül közel állt a meglepetéshez. A találkozó egyik hőse kétségkívül a két gólt szerzett Győrfi László volt, aki mindig erre a kilencven percére gondolt vissza a legszívesebben.

A két gólt szerző Győrfi László mellett balra Giovanni Trapattoni, aki később a Juventus, majd a Benfica edzőjeként is járt Győrben.

Izsáki Lászlónak erről anno egy érdekes történet jutott eszébe:– Az olasz klub vezetői a régi pályán nézegettek a lelátó és a pálya között, amikor feltűnt a középcsatárunk, Győrfi Laci egy Dongón ülve. Talán még vannak, akik emlékeznek rá, ez egy kerékpárra szerelt kismotor volt. Győrfi kiabált: »Vigyázzatok, mert nem jó a fékem!« Az olaszok persze egy kukkot sem értettek belőle, ezért alig tudtak félreugrani a robogó Győrfi elől. Amikor meghallották, hogy ő lesz a másnapi meccsen a középcsatárunk, dőltek a nevetéstől. A meccsen aztán már nem volt olyan jókedvük, mert Laci két gólt is lőtt a Milannak.

Meglepetés közelben Milánóban

Felfokozott hangulatban készülődött az ETO a milánói visszavágóra, a kötelező optimizmusnál több volt a csapatban és a szurkolókban egyaránt.

Szusza Ferenc szavai is bíztatólag hatottak:

- Nyílt sisakkal lépünk pályára a San Siro stadionban, ugyanis nincs mit veszítenünk. Támadni fogunk, mert a Győrött kapott két gól sajnos nagyon sokat jelent a milánói csapatnak és jó lenne behozni ezt a hátrányt mondjuk úgy, hogy mi szereznénk meg a vezetést és talán a győzelmet is. A Milan klasszis csapat, de mint a győri mérkőzés is bizonyította, lehet ellene eredményesen játszani. Ha jól megszervezzük a védelmünket és a csatársorunk minden tagja szívvel-lélekkel, gólra törően játszik, akkor megtettünk mindent és jogosan bizakodunk.

Milánóban szívélyes fogadtatásban részesült az ETO, sőt az újságírók, tv- és rádióriporterek hada jelezte, olasz honban komolyan veszik a visszavágót, bár a hazai lapok egyértelműen a bajnokságban listavezető Milant tartották esélyesnek.