Lövések/gólok: 52/32, illetve 55/30

Gólok hétméteresből: 2/1, illetve 1/1

Kiállítások: 6, illetve 8 perc

A bajnoki címvédő győriek keretéből Jelena Despotovic, Kari Brattset, Veronica Kristiansen és Rü Unhi is hiányzott, ráadásul Fodor Csenge, Line Haugsted és Linn Blohm sincs tökéletes egészségi állapotban. Ezért a hazaiak benevezték a meccsre a 43 éves francia másodedzőt, Raphaëlle Tervelt is. A vendégeknél ott volt a válogatott Korsós Dorina, valamint két új játékos, a novemberben Siófokról igazolt szerb Andjela Janjusevic és a 2019-es világbajnokság legértékesebb kézilabdázójának megválasztott, vb-aranyérmes holland Estavana Polman is.

Színvonalas, sok gólt hozó első félidőt produkáltak a csapatok, amelyek elsősorban nem védekezésében tündököltek, inkább a gyors támadásokkal és a nagy gólokkal tették látványossá a játékot. A bukarestiek a francia Orlane Kanor találataival tartották magukat, először a 22. percben alakult ki egygólosnál nagyobb különbség valamelyik csapat javára (13-11). Az első félidő hajrájában Stine Oftedal irányításával 4-1-es sorozatot produkált az ETO, így a szünetben 18-15-ös előnyben volt.

A játék képe a második felvonás elején sem változott, de Ana Grost vérző orrsérülés miatt átmenetileg elveszítették a hazaiak, akik 5-1-es sorozatuk után már 24-19-re, négy perccel később pedig 27-20-ra is vezettek. Több lövést rontott a Rapid, mivel a győriek kiválóan védekeztek, de időkérésük után - némileg váratlanul - megkezdték a felzárkózást. Öt perccel a vége előtt ismét csak egy találat volt a különbség, de Silje Solberg bravúros védéseinek köszönhetően egyenlíteni nem tudtak a románok.

A hazaiaknál Ana Gros nyolc, Stine Oftedal hat, Schatzl Nadine öt gólt szerzett, Silje Solberg 14 lövést védett. A túloldalon Orlane Kanor hét, Sorina Grozav hat, Korsós Dorina négy találattal, Ivana Kapitanovic tíz védéssel zárt. A három győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel álló Ferencváros vasárnap a román CSM Bucuresti otthonában szerepel, a hat sikerrel és egy vereséggel rendelkező ETO pedig jövő vasárnap a Rapid Bucuresti otthonában lép pályára a BL csoportkörében.

Percről percre

60. perc: Lopez Herrero góljával kezdődik az utolsó perc. 31-29. Martín időt kér 37 másodperccel a vége előtt. Gros laza gólját ünnepli a közönség. 32-29. Két percre kiállítják Hansen a vége előtt két másodperccel. Zúg a vastaps. A végén még betalál Grozav, így a vége: 32-30.

59. perc: Időt kér a vendégcsapat. Grozav lövése elmegy a kapu fölött. Talpon az Aréna! Hansen lövését védi Kapitanovic.

58. perc: Blohm be tud fordulni, és gólt szerez. 31-28. A reklamáló Kapitanovicot rendre utasítja a játékvezető.

57. perc: Passzívig támadnak a vendégek, Solberg védi Polman lövését! Labdát veszít az ETO, Solberg azonban megint ziccert véd, ezúttal Lopez Herrero próbálkozott.

56. perc: Polman gólt szerez, egyetlen gól már csak az ETO előnye. 29-28. Nze Minko beállóból. 30-28.

55. perc: Hansen lövését védi Kapitanovic.

54. perc: Oftedal kapu fölé lövi a labdát. Solberg véd a másik oldalon.

53. perc: Polman betalál. 29-26. Nze Minko hibázik. Buseschi is betalál. 29-27.

52. perc: Oftedal eladja a labdát, de Buseschi ziccerét lábbal kivédi Solberg. Aztán Buseschi labdát veszít, Blohmnak pedig összejön a gól a másik oldalon. 29-25.

51. perc: Grozav már ötgólos. 28-25.

50. perc: Kapu mellé megy Grozav lövése. Blohm lövését védi Kapitanovic.

49. perc: Első gólját szerzi Ostase. 27-24. Martín időt kér. Hansent ezúttal nem lehet megállítani. 28-24.

48. perc: Megint hibázik támadásban a győri együttes: Hansen lövése pontatlan.

47. perc: Nze Minko elhagyja a labdát. Újabb Rapid-gól, Grozav találatával négyre olvad a győri előny. 27-23.

46. perc: Győri-Lukács rálép a hatos vonalára. Espinola Perez eredményes. 27-22.

45. perc: Schatzl nehéz szögből a hosszú kapufát találja el. Grozav gólt szerez, Broch pedig kiáll két percre. 27-21.

44. perc: Blohm-gól! 27-20. Jó a blokk középen, Schatzl szedi össze a labdát.

43. perc: Ötödik gólját szerzi Schatzl, méghozzá a bal szélről ejti a labdát a kapuba. 26-20. Solberg védése demoralizáló lehet a Rapid játékosai számára, Grozav próbálkozott.

42. perc: Aztán Nze Minko labdát szerez, és Oftedalt indítja, ő meg gólra váltja a ziccert. 25-20. Bukaresti időkérés. Kanor passza a szélsőnek csak akkor lenne jó, ha Lopez Herrero három méter magas lenne...

41. perc: Kanor rég lőtt gólt, de most összejön neki. 24-20. Nze Minko próbálkozását védi Kapitanovic.

40. perc: Nze Minko második góljával először nő öt gólra a győriek előnye. 24-19.

39. perc: Hetedik gólját lövi Gros, ez most megint a bitang erős fajtából való volt. 22-19. Solberg védi Badea lövését, miközben Gros a padlón fekszik. Ápolni kell a győri játékost. Broch valahogy helyet talál, hogy gól lőhessen. 23-19.

38. perc: Korsós ejti a labdát a kapuba. 21-19.

37. perc: Schatzl labdát szerez, Schatzl gólt dob. 21-18.

36. perc: Oftedal kapufája után Schatzl gyűjti be a labdát, és a hálóba küldi azt. 20-18.

35. perc: Kanor l9vését védi Solberg. Nze Minko labdát veszít. Megint bejön az ejtés a vendégeknek, ezúttal Korsós Dorinának. 19-18.

34. perc: Győri-Lukács lövését lábbal védi Kapitanovic. Korsós nem talál kaput a szélről. Broch kap pazar passzt Oftedaltól, de a lövését védi Kapitanovic.

33. perc: Győri-Lukács a negyedik gólját lövi. 19-16. Grozav betalál. 19-17.

32. perc: Gutiérrez eredményes a bal szélről. 18-16. Ismét emberelőnybe kerül az Audi ETO, Gutiérrez kapja a kétperces büntetést.

31. perc: Folytatódik a meccs. Az emberhátrányban lévő Rapid a kapusa nélkül indítja a támadást. Solberg védi Grozav lövését. Támadóhiba az ETO-nál.

A hivatalos nézőszám 4579.

30. perc: A félidő utolsó perce győri emberelőnnyel kezdődik. A vendégek labdát veszítenek. Faluvégi lövését védi Sandru. Solberg védi Grozav lövését. Újabb gól már nincs, három góllal vezet a félidőben az ETO.

29. perc: Nze Minko nagyot küzd Janjuseviccsel, de sikerült gólt szereznie. 18-15. A szabálytalankodó bukaresti játékost pedig kiállítják két percre.

28. perc: Bemenés a Rapidnál. Schatzl nehezen szedi össze a labdát, de sikerül neki, és ha már ez összejön, miért ne jönne össze a gól is? 17-14. Azonnal időkéréssel reagál a háromgólos győri vezetésre a Viver Azra vezetőedző. Korsós ejti a labdát a kapuba a bal szélről. 17-15.

27. perc: Győri büntető jön, Gros bedobja. 16-14.

26. perc: Solberg védi Janjusevic lövését. Oftedal jön megint a másik oldalon. 15-13. Broch szabálytalansága két percet ér, és büntetőt. Buceschi bedobja a hetest. 15-14.

25. perc: Badea kapu mellé pattintja a labdát a jobb szélről. Emberelőnyből szerzi negyedik gólját Oftedal. 14-13.

24. perc: Grozav üti orrba Grost, jár érte a két perces büntetés. Gros lövése süvít el a kapu fölött.

23. perc: Hernandez Serradornak jön be az ejtés. 13-13.

22. perc: Gros már ötgólos! 13-11. Sokáig nem örülhet a hazai közönség a kétgólos előnynek, Polman eredményes. 13-12. Sandru védi Blohm lövését.

21. perc: Jó védekezés után Oftedal szerez gólt lefordulásból. 12-11. Aztán ismét megvan a labda, először vezethet két góllal az ETO!

20. perc: Solberg nem kap gólt... Sandru sem, mert Blohm lövése kapu fölé száll.

19. perc: Győri időkérés. Nze Minko kezéből megint kicsúszik a labda. Oftedal blokkja remek.

18. perc: Hiba csúszik a győri támadásba. Grozav eredményes a túloldalon. 11-11.

17. perc: Passzívból lövi kapu fölé a labdát Espinola Perez.

16. perc: Bejön Borch hát mögötti passza Győri-Lukácsnak, ám a szélső lövését ezúttal védi Sandru. Solberg is véd egyet a másik oldalon Grozav lövésénél. Ejtésre ejtés a válasz: Gros már négygólos. 11-10.

15. perc: Passzívban már a vendégek. Korsósnak bejön az ejtés. 10-10.

14. perc: Schatzl is eredményes a szélről, az első gólja a győri csapat tizedik találata. 10-9. Nyitottabb védekezéssel próbálkozik az ETO, és ez bejönni látszik.

13. perc: Mire kiegészülne a Rapid, Gros megint dob egy bombagólt. 9-8. Kanor egyenlít. 9-9.

12. perc: Passzívig támadnak a vendégek. De a passzívnak gyorsan vége szakad, mert Hansent is kiküldik két percre a szlovák bírók. Remekül blokkol Broch, de másodipercekkel később Buceschi betalál. 8-8.

11. perc: Gutiérrez két percre kiáll, Brochot ölelte át. Győri-Lukács góljával ismét vezet az ETO. 8-7.

10. perc: Kanor az ötödik gólját szerzi. 7-7. Oftedal bejátszása nem jó a beállónak. Solberg védi Kanor ziccerét.

9. perc: Belemenés Zne Minkónál. Solberg lábáról perdül kapu mellé Gutiérrez lövése. Gros akaszt egy kapufás bombagólt a másik kapuba. 7-6.

8. perc: Győri-Lukács második gólját lövi, ezt most a jobb szélről. 6-6. Solberg védi Kanor lövését.

7. perc: Solberg védi Espionola Perez lövését, a kipattanónál már tehetetlen, Kanor eredményes ismét. 4-5. Jön a válasz Oftedaltól. 5-5. Gutiérrez góljával ismét a vendégeknél az előny. 5-6.

6. perc: Passzívból szerez gólt az ETO, Gros úgy eredményes, hogy közben szabálytalankodnak vele szemben. 4-4.

5. perc: Labdát veszít az ETO, ziccergólt dob Kanor. 3-4.

4. perc: Solberg lába alatt csusszan a gólvonal mögé Kanor lövése. Oftedal válaszol gyors góllal a gólra. 3-2. Az ETO is kap egy gyors gólt, Lopez Herrero eredményes. 3-3.

3. perc: Broch be tud fordulni. 2-1. Győri-Lukács labdát szerez, Broch azonban ziccerből a kapufát találja el. A kipattanó Schatzl kezében köt ki, de sajnos rálépett közben a vonalra, így a román csapat jöhet.

2. perc: Győri-Lukács lövi a meccs első gólját Solberg indítása után. 1-0. Kanor átlövésből egyenlít. 1-1.

1. perc: A győrieknél Solberg kezd a kapuban, a két szélen Schatzl és Győri-Lukács, középen Oftedal, Gros és Hansen, a beálló Broch. Zöldben az ETO, fehér mezben a Rapid. A meccset a hazai együttes kezdi. Oftedal kezéből kiperdül a labda.

Előzetes - Ambros Martín együttese az Audi Arénában a román Rapid Bucurestit fogadja.A zöld-fehérek eddig hat BL-mérkőzést játszottak a szezonban, ebből ötöt megnyertek és egy vereséget szenvedtek el – hazai pályán a francia Metz ellen –, míg a bukarestiek mérlege négy győzelem és két döntetlen, így eddig veretlenül a B csoport második helyén állnak. A győriek egyelőre még nem számíthatnak a dán Line Haugsted és a norvég Veronica Kristiansen játékára, a dél-koreai Rju Un Hi még nem tért vissza az Ázsia Játékokról.

Fodor Csenge rehabilitációja ugyan jól halad, de az ő, illetve a betegségéből felgyógyult svéd Linn Blohm játékáról csak a mérkőzés előtt dönt a szakmai stáb.