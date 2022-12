Az Ipartechnika Győr SE a Bajnokok Ligájában újabb, ezúttal idegenben elért győzelmével írta be magát a sportág történetébe. A BL-ben újonc győri csapat kettős győzelemmel jutott túl az első fordulóban lengyel ellenfelén.A hétvégi, lengyelországi mérkőzésen a KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne elleni összecsapáson Tóth-Móricz Kata és Horváth Sarolta fegyelmezett játékukkal 12 fás előnyt szereztek, majd a középső párban ez az előny elapadt, de a hajrában pályára lépő játékosok, Sass Edit 572 és Tóth Katalin 588-as faeredményeikkel meg- győző, közel kilencven fás győzelmet arattak.

Alfa-Vector–Ipartechnika Győr SE 2–6 3246–3333

Egyéni eredmények: Tóth-Móricz Kata 540, Horváth Sarolta 553, Lakatos Dominika 537, dr. Frank Noémi 543, Sass Edit 572, Tóth Katalin 588.

A remek továbbjutásról Anduskáné Cseh Katalin klub- elnök beszélt:

„Szinte az ellenfél játékerejénél is több gondot okozott a távolság leküzdése, hiszen egy Gdansk melletti településre kellett elutaznunk. Nagyon fiatal lengyel csapattal találkoztunk, remek, baráti hangulat alakult ki a két klub között. Tiszteltek bennünket, hiszen nálunk neve- sebb játékosok is szerepeltek, mint például a válogatott Sass Edit, és emellett és kedvesek is voltak. A kinti pálya azért támasztott nehézségeket is a számunkra, mert nem adta úgy a fát – ahogy mi mondjuk –, mint például a miénk.”

Az Ipartechnika Győr SE ezzel a legjobb nyolc közé került a Bajnokok Ligájában.„A nyolcban már csak erős csapatok várnak ránk – folytatja az elnök. – Tíz napon belül tartja meg a sorsolást az európai szövetség, ekkor dől el, hogy melyik együttessel kell játszanunk és ki kezdi a párharcot. Utána szeretnénk bekerülni a négy közé is, az idei finálét egyébként Grazban rendezik. De ennyire nem akarok előreszaladni, egyelőre abban bízunk, hogy zökkenők nélkül fel tudunk készülni a következő körre. A csapatból egy játékunk budapesti, kettő pedig Szombathely környéki. Mindkét helyen több csarnokot bezártak, számukra is meg kell oldanunk a megfelelő edzéslehetőséget. Remélem, a Győr-Szol az eddigi körülményekkel továbbra is biztosítani tudja számunkra az edzési, versenyzési feltételeket.”