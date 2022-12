A kétszeres WTA-világbajnok és négyszeres Grand Slam-tornagyőztes kettős magyar tagja a szövetség honlapján hangsúlyozta, hogy annak idején nem veszett össze partnerével.

"Kikivel nem vesztünk össze, folyamatos kapcsolatban álltunk az elmúlt bő másfél évben is. Én többször pedzegettem neki, hogy játsszunk pár versenyt együtt, de valahogy soha nem úgy jött ki a lépés, egészen a dubaji torna nevezéséig. Ott aztán hamar előjöttek a régi jó beidegződések, és éreztük egymást, az ütések sebességét, irányát. Együtt gondolkodtunk szinte, így könnyebb volt cselekedni is. Régen éreztem ezt a párosaim során idén, pedig van erről az évről két tornagyőzelmem ezen kívül is" - nyilatkozta a 29 éves játékos, majd rátért a folytatásra. "Folyamatosan egyeztetünk Kikivel és a csapatával, meglátjuk. A mostani tornagyőzelem és a mutatott játék bizakodásra adhat okot. Közeledik az Australian Open páros nevezés határideje is, legkésőbb akkorra kiderül".

Ami az egyéni szereplést illeti, a világranglistán 342. soproni teniszező közölte, nem az edzésmunkáján múlnak a mérkőzései.

"Becsületesen dolgozom, motivált vagyok, van még keresnivalóm. Nyilván nehéz a kisebb versenyekről előbbre lépni, de az utóbbi időben játszottam jó meccseket. Néhány jó eredmény és egy kis szerencse kellene. Nem lehetetlen, egyszer már megcsináltam, bízom benne, hogy megint sikerülni fog" - fejtette ki.

Az elmúlt szezonra visszatekintve Babos Tímea úgy vélekedett, hogy karrierje legnehezebb évén van túl.

"Sokszor éreztem úgy, hogy csak sodródom a sorssal, volt olyan, hogy a partnerem akkor küldött üzenetet, hogy bocs, mégsem játszom, amikor már a reptéren voltam. Volt olyan is, aki jelezte, hogy lázas beteg, de nem szeretne cserben hagyni, így eljött játszani, de persze esélyünk sem volt. Idén is voltam covidos, így egy nagyon jó, több hetes felkészülés után ez teljesen visszavetett. Ellenben nagyon sokat tanultam magamról, az engem körülvevő emberekről, és büszkén mondhatom, hogy fejlődtem, ami nagyon fontos" - fűzte hozzá.