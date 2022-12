A csakfoci.hu értesülései szerint az átigazolási hírekben arról írnak, hogy az olasz bajnokságban negyedik Lazio elengedi a 2021 nyarán vett Dimitrije Kamenovicot, aki két év alatt egy bajnokin mindössze 45 percet játszott a klubnál. A 22 éves szerb balhátvéd kölcsönben igazolhat télen a Sparta Prágához, amely nyáron 2,5 millió euróért végleg is megszerezheti a labdarúgót.

A Kamenovic távozásával felszabaduló helyre igazolna a római csapat, de elsősorban olyan játékost, aki szintén fiatal, és a fizetése egy szinten van a szerbével, aki 300 ezer eurót keresett az olaszoknál.

Három védő lehet képben: a 23 esztendős, a Juventustól az Eintracht Frankfurthoz kölcsönadott, egyszeres olasz válogatott Luca Pellegrini, az Empoli 22 éves fiatalja, Fabiano Parisi és egyedüli külföldiként a még csak 19 éves, négyszeres magyar válogatott Kerkez Milos.

Kerkez nagyszerű őszt tudhat maga mögött: nemcsak klubcsapatába, az AZ Alkmaarba épült be (14 bajnoki, 6 EKL-csopormeccs, 6 EKL-selejtező, összesen 3 gól és 6 gólpassz), de Marco Rossi csapatába is, ahol Németország és Olaszország (mindkettő Nemzetek Ligája), valamint Luxemburg és Görögország (barátságos meccsek) ellen is játszott.

Kerkez nevét az elmúlt hetekben már szóba hozták a Benficával, az Atlético Madriddal, a Sevillával, a Celta Vigóval és a Club Brugge-zsel is.