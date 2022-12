Az MLSZ szabályrendszere szerint az őszi szezon végeztével a bajnokság első nyolc helyezettje folytathatja tavasszal a kiemelt csapatok között a küzdelmet. Ezt mindhárom korosztályban – U19, U17, U16 – csak három csapatnak sikerült teljesítenie, a Ferencváros és a Puskás Akadémia mellett az ETO FC képviselteti magát a legjobbak között a folytatásban. Ez is bizonyítja, hogy a Fehér Miklós Labdarúgó Akadémián remek unka folyik, és a vezetés reméli, hogy a közeljövőben még sikeresebbek lehetnek a klubnál fejlődő játékosok.

Az eto.hu-n Artner Tamás, az akadémia szakmai vezetője értékelte az elmúlt időszakot:

- Új szakmai vezetőként érkeztem, és a szezon előtt az elsődleges cél az volt, hogy a szakmai programunkat átalakítsuk – kezdte . - Elindultunk egy új úton, a taktikai periodizációt alkalmaztuk, ami úgy érzem, maximálisan szolgálta a gyerekek fejlődését. Visszaállítottuk a team munkát, emellett visszavezettük a mindennapokba az élettani csoport munkáját is. Nagyon fontos volt, hogy átalakítottuk a pre-akadémiai programot, ahol Klement István remekül megoldotta az egyéni képzéseket a játékosok számára, ki tudtuk hozni az iskolákból reggeli időszakokban a legtehetségesebb gyerekeket. A kis korosztályoknál is változás volt, ami első sorban abban mutatkozik meg, hogy az egyéni fejlesztésüket úgy oldottuk meg, hogy visszavezettük az egy-egy elleni játékokat, a párharcokat. A csapatainkkal kapcsolatban olyan célt fogalmaztunk meg őszre, hogy a stabilitás legyen fontos, mivel az MLSZ előírásának értelmében tavaszra három nyolcas csoport alakul ki, ahol a legjobbak versenyeznek, és mi szerettünk volna mind a három csapatunkkal a felső nyolcban tudjunk szerepelni. Reálisan azt tűztük ki, hogy kettő mindenképp, de benne volt az is, hogy hárommal ott tudunk lenni. Ezért elsősorban arra törekedtünk, hogy stabilizáljuk a kereteinket. Sajnos nem nagyon tudtunk nagyobb korosztályokban játszatni gyerekeket, viszont a játékosok további fejlődése érdekében nagyon fontos volt ez a jó szereplés. Nagyon jó a kapcsolat a szakmai stábok között, mindenki megértette azt a klubfilozófiát, hogy itt mindenki azért dolgozik, hogy az ETO-nak labdarúgókat adjunk. Nagyon jó volt a munkakapcsolat az NB III és az U19 között. Az utolsó öt-hat mérkőzésre sikerült összeállítanunk a legjobb ifjúsági játékosainkat az U19-ben, ami azt eredményezte, hogy az utolsó hat meccset egyaránt megnyertük. Nagyon fontos volt, hogy amikor kellett, az U17-es gárda tudott a nagyobbakkal gyakorló mérkőzést játszani, ráadásul kialakítottunk egy nagyon jó átjárást a tizenhat és a tizenhét évesek között. Továbbra is az egyéni fejlesztés a prioritás, ennek érdekében tavasszal nagyobb teret fogunk adni az egyéni képzéseknek. Úgy gondolom, ezzel nagyon nagy lépést fogunk tenni, hogy minél több játékosunk szerepeljen az NB III-as és az NB II-es csapatainkban.