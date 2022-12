Negyed század elég hosszú idő, egy emberöltőnek is tartják. Arra mindenesetre elegendő, hogy az egykori futballista kedvencek fizimiskájukban és alakjukban „némiképpen” megváltozva találkozzanak az egykori csapattársakkal a részükre szervezett kedves ünnepségen.

Így voltak ezzel a Győri ETO játékosai és egykori vezetői is, akik Csató Sándor, az 1997/98-as csapat kapitánya és Horváth Cs. Attila főszervező révén jöttek össze az ETO Parkban, hogy emlékezzenek a huszonöt évvel ezelőtti őszi elsőségre.

Szép számban érkeztek az ország több pontjáról, ezzel talán kifejezve azt is, hogy valóban nagyszerű közösséget alkottak. Jól jellemzi mindezt, hogy a világbajnokság alatt az M1-en szakkomentátorként dolgozó Korsós György is a stúdióból érkezve befutott az est folyamán.

A vezetők közül megjelent Borbényi János, Keglovich László, Prédl Dezső, Zalán Barnabás és Palla Antal. A játékosok közül - Zahorán Zoltán kivételével - a békéscsabai kemény mag vitte a prímet: a két Csató, Sándor és János, Mracskó Mihály, Szarvas János és Fodor Tibor. Helyet foglalt az asztalnál Farkas Balázs, Gögh Árpád, Puglits Gábor, Vayer Gábor, Bognár Zsolt, Lakos Pál, Nagy Kornél, Böjte Attila, Somogyi József, Stark Péter, Fehér Miklós örökében pedig az édesapja, id. Fehér Miklós.

A névsorolvasásnál elhangzott Mohay Gábor vezető, Bodor István, Cseke István, Kulcsár Árpád, Molnár Levente, Balogh Tamás, Ferenczi István és Claudiu Salagean játékosok neve is, a többségük igazoltan maradt távol a megemlékezésről.

Egy perces felállással emlékeztek a már elhunyt sporttársakra: Bicskei Bertalanra, Buza Mihályra, Győrfi Lászlóra, Horváth Bélára, Orosz Lászlóra, Pálmai Józsefre, Reszeli Soós Istvánra, dr. Szücs Jenőre, valamint Fehér Miklósra.

Mgtisztelte az eseményt Tóth Miklós, az ETO napokban kinevezett klubigazgatója is.

Bemelegítésként Horváth Cs. Attila néhány találós kérdést tett fel a résztvevőknek a fél idényről és bizony ennyi idő távlatából ezekre nem mindig érkezett helyes válasz.

Meronka Péter remek videós összeállítást készített, amelyben az 1997-es ősz szebbnél szebb vagy éppen szerencsés góljait élhették át újra a jelenlévők, majd a filmkockákon következett az MTK ellen idegenben aratott 4-2-es győzelem után a bicskei fogadóban tartott közös ünneplés a csapat szurkolóival.

A város nevében Szeles Szabolcs alpolgámester köszöntötte az őszi bajnokokat, majd adott át számukra ajándékot.

Az esemény finanszírozója az Alcufer - akkoriban az ETO főtámogatója -, két jelenlegi tulajdonosa, Horváth Ernő és Horváth Ferenc voltak.

A hangulatos esten természetesen szóba került, hogy az őszi bajnoki címet miért nem követte a tavaszi is. Erre huszonöt év alatt több féle magyarázat született, de a történet egyik lényege talán éppen abban rejtőzik, hogy erre a korszakra a bajnokság végi negyedik hely ellenére jó szívvel gondolnak a csapat tagjai és az ETO szurkolói is.