December 16. és 19. között Lengyelországban rendezték meg az Olimpiai Reménységek Versenyét, melyen aranyérmet szerzett a magyar korosztályos válogatott. Az Audi-ETO akadémiáját Kiss Diána, Rédecsi Polett, Szár Evelin, Vajda Luca, Varga Dalma játékosok, Borbély Tamara masszőr és Ruppert Bálint erőnléti edző képviselték az eseményen. Kiss Diána és Varga Dalma bekerült a torna All Star-csapatába is – számolt be az eredményről a klub honlapja.

A torna első játéknapján Csehország legjobbjai ellen léptek pályára a magyarok, és 29–22-re győztek. A mérkőzés MVP-je a kilenc gólig jutó Kiss Diána lett. A torna második napján a magyar csapat Szlovákia válogatottja felett aratott kiütéses győzelmet (31–20), míg a zárónapon a házigazdáktól végletekig kiélezett mérkőzésen végül egygólos vereséget szenvedett (16–17), de így is az élen zárt.

„Számomra hatalmas élmény volt szerepelni egy nemzetközi kupán. A felkészülés alatt nagyon jó csapategység alakult ki a pályán és a pályán kívül is. Az összes mérkőzésen próbáltam a maximumot nyújtani, és legjobb tudásom szerint játszani, segíteni a csapatot, és társaimat biztatni. Összességében elégedett vagyok a teljesítményemmel, sokat tanultam ezalatt az egy hét alatt, de tudom, mindig van feljebb és feljebb – mondta Kiss Diána.

„Ebben az összetételben még nem szerepeltünk tornán. Az első két mérkőzésen sima győzelmet arattunk, ami elég volt ahhoz, hogy az utolsó mérkőzésen elszenvedett egygólos vereséggel is megszerezzük az első helyet. A tavalyi torna után idén is sikerült bekerülnöm az All Star-csapatba, amire nagyon büszke vagyok. Ez újabb visszajelzés, hogy jó úton járok” – összegzett Varga Dalma.