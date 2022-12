Az Audi-ETO vezetése megállapodott a klub nyáron megüresedő vezetőedzői posztjára a dán bajnok Odense jelenlegi trénerével, Ulrik Kirkelyvel. A kiváló szakember érkezése mellett biztossá vált az is, hogy a belső posztok mindegyikén bevethető brazil Bruna de Paula is csatlakozik a kerethez 2023 nyarától.

"Miután kiderült, hogy új vezetőedzővel kell majd nekivágnunk a következő évadnak megkezdtük a tárgyalásokat a posztra esélyes jelöltekkel. Az írásbeli, online és személyes megbeszéléseket is magában foglaló procedúra végén úgy döntöttünk, hogy a dán Ulrik Kirkely vezeti 2023 nyarától az Audi-ETO csapatát. Nagyon örülök, hogy sikerült megegyeznünk, és tudom, hogy elkötelezett, sikeréhes és motivált tréner veszi át nyártól a gárda irányítását. Szakmai és emberi kvalitásai alapján remek trénert és embert ismertünk meg személyében, aki már válogatott és klubszinten is komoly tapasztalatokat szerzett edzői pályafutása során. Kettő plusz egy éves kontraktust írtunk alá, és bízom benne, hogy közösen minden célunkat elérjük” – nyilatkozta Endrődi Péter ügyvezető.

"Hatalmas megtiszteltetésnek tartom, hogy megkapom a lehetőséget az ETO irányítására. Az elmúlt évtized meghatározó csapatának vezetése nagy kihívás számomra, de nem vállaltam volna el a feladatot, ha nem hinnék abban, hogy közösen sikeresek lehetünk. A klub tradíciói és jelene is nagy elvárásokkal teli, és ugyanez igaz a jövőre nézve is. Már nagyon várom a közös munkát nyártól, de addig is jelenlegi feladatomra koncentrálok Odensében” – nyilatkozta Ulrik Kirkely.

Az ETO-család kötelékébe nyáron csatlakozó dán tréner rutinos edzőnek számít. Válogatott szinten Japán női válogatottjának, illetve Szaúd-Arábia férficsapatának volt trénere. A dán női kézilabda-válogatottnak másodedzője volt Jan Pytlick mellett. Klubszinten az Odense csapatával dán bajnoki címet szerzett, 50 éves, házas, két gyermek édesapja.

Biztossá vált egy újabb játékos személye is a 2023/24-es szezonra. A zöld-fehér klub megegyezett a brazil válogatott Bruna de Paulával, aki jövő nyáron a Metz kék-sárga szerelését cseréli fel zöld-fehérre. A villámgyors, a belső posztok mindegyikén bevethető játékos jelentős erősítése lesz a jövő évi keretnek.

"Bruna lenyűgöző játékos, kivételes sebességgel rendelkezik, ráadásul technikailag is magasan képzett. Kiemelkedő képességeit saját bőrünkön is tapasztalhattuk szeptemberben. Az elmúlt években látványosan fejlődött a játéka, és úgy gondoltuk megfelelően illeszkedik a jövő győri csapatába. Örömmel jelentem be, hogy kettő plusz egy éves szerződést kötöttünk a játékossal is, aki nyártól csatlakozik keretünkhöz” – mondta Endrődi Péter.

Bruna de Paula a francia Metz csapatától érkezik Győrbe.

Fotós: Audi-ETO

"Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megegyeznünk, és nyáron Győrbe igazolok. Az ETO csapata minden brazil kézilabdázónak ismerős, hiszen itt játszott Eduarda Amorim is. Hihetetlen, hogy azt, amiről egykor fiatalként csak álmodtam, nyártól valósággá válik. Ismerem a klubot, tudom, hogy mindig győzelemre törnek, és a legmagasabb célokért küzdenek. Ugyanez igaz rám is, éppen ezért nagyon várom már a közös munkát. Nyáron találkozunk Győrben, de addig is természetesen mindent megteszek jelenlegi csapatom sikeréért” – nyilatkozta Bruna de Paula.

A brazil játékos 26 éves, jelenleg a francia Metz játékosa, korábban a Nantes és a Fleury csapataiban szerepelt. Francia bajnok, a brazil válogatottal pán-amerikai és dél-amerikai bajnokságokon gyűjtött be aranyérmeket. 48 mérkőzésen 141 gólt szerzett a nemzeti csapatban. A Bajnokok Ligája idei kiírásban 9 forduló alatt 55 gólt szerzett, ebből 4-et az ETO ellen lőtt Győrben.

A győri klub vezetése a következő időszakban folytatja a tárgyalásokat a 2023/24-es szezon játékoskeretéről az új szakvezetővel egyeztetve.