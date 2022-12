Két magyar bajnoki címet is szerzett a mosonmagyaróvári Lobitz Adél a Chang Shaolin Kung Fu Egyesület versenyzőjeként a nemrég megszervezett magyar bajnokságon tradicionális külső erő puszta kezes ifjúsági lány és hosszú fegyver ifjúsági lány kategóriákban.

– Tíz éve sportolok, korábban tornáztam, úsztam, néptáncoltam és lovagoltam is, és tíz éve kungfuzok, ami önvédelemre tanít, de általa sokat fejlődött az állóképességem. Bátrabb lettem, nem adom fel a küzdelmeket, fejlődött az önbizalmam – avatott be a győri Kazinczy-gimnázium tizedikese, aki sikeresen szerepelt az országos bajnokságon is. Az első és második fordulót megnyerte a tradicionális külső erő puszta kezes ifjúsági lány kategóriában.

Nagy öröm volt a 16 éves lány számára, hogy a stílusbajnokság aranyérme után a magyar bajnokság két kategóriájában is a dobogó legfelső fokára állhatott és bekerült a válogatottba is.

– Azért dolgozom, hogy jövőre még jobb eredményt érjek el: heti kétszer járok edzésre, de otthon minden este nyújtógyakorlatokat végzek, kétszer erősítek – hangsúlyozta Adél, aki a sport terén, gyermekek közelében képzeli el jövőjét.

A kitartó munkának köszönhetően többször is felállhatott a dobogó legfelső fokára Lobitz Adél.