Sopron Basket–Famila Schio (olasz) 80–61 (23–21, 12–16, 20–14, 25–10)

Sopron, női kosárlabda Euroliga-mérkőzés, B, csoport, 7. forduló, 1200 néző. V.: Ninkovics, Ivanovics (szerbek), Gajdosz (lengyel).

Sopron: FEGYVERNEKY 10/6, Böröndy 3, Kunek 10/3, BROOKS 24/12, MAGBEGOR 6. Cs.: Turner 4, CZUKOR 9/9, Varga 5/3, SZTANKOVICS 9. Edző: Gáspár Dávid.

Schio: Verona 5/3, HOWARD 10, MABREY 6, Keys 8, NDOUR 13. Cs.: Bestagno 3, Sottana 8/3, Zahui 2, Metsdagh 6/6, Crippa, Penna. Edző: Georgiosz Dikulakosz.

Látványos, színvonalas, két európai élcsapathoz méltó játékkal kezdődött a rangadó, sűrűn, váltva estek a kosarak. A szakasz közepén a két rutinos irányító, Sottana és Fegyverneky dobott triplát. Váltott vezetéssel haladtak a csapatok, Magbegor révén több támadólepattanót szerzett vissza a Sopron. A szakasz hajrájában Varga és Czukor triplával „jelentkezett be”, de a túloldalon ugyanezt Metsdagh is megtette. A remek negyed Varga kosarával és kétpontos soproni vezetéssel zárult.

Böröndy bátor betörésből duplázta meg a hazai előnyt a második etap elején. Brooks triplája után hét pontra nőtt a címvédő előnye. A játékvezetők kétszer is egy ritka szabálytalanságot, borítást láttak a hazaiaknál. Ez némi feszültséget, egy palánk alatti pozícióharc után Sztankovics elterülése a parkettán pedig ijedtséget keltett a lelátón – a center saját lábán hagyta el a pályát. A közjáték megtörte a Sopron lendületét, Mabrey és Ndour vezérletével „teniszegálra”, 30–30-ra alakította az állást a Schio, amely a félidő végén Howard triplájával fordított.

A második félidő elején a Schio kettesével, a Sopron pedig a triplát dobó Czukor és Brooks révén hármasával szerezte a pontokat. Zónára váltott a Schio, Czukor újabb triplát szerzett. A vendégeket Ndour tartotta versenyben, mindkét oldalon szép szerelések színesítették az amúgy is látványos játékot. A szakasz közepén jól védekeztek a csapatok, a címvédő több büntetőt is kihagyott. A negyed hajrájában Kunek lépett elő, triplát, majd duplát dobott, a túloldalon Verona talált be távolról, négypontos hazai előnyről indult a zárószakasz.

Ezt a visszatérő Sztankovics, valamint Brooks révén pazar 9–0-val kezdte, és 13 ponttal ellépett a címvédő. Brooks és Fegyverneky újabb hármasa pedig a negyed közepére eldöntötte a meccset. A teniszhez „ragaszkodva” 15–0-val nyitott a Sopron, közel hat perc elteltével szerezte Howard a negyed első vendégkosarát, de a remek negyedik negyedével biztosan győzte le a címvédő a csoportelsőt.

Gáspár Dávid: – Négy hete készülünk ebben az összetételben, úgy látszik, mostanra stabilizálódott a játékunk. Szervezetten védekeztünk, féken tudtuk tartani a Schio sztárjait, támadásban pedig szinte mindenki szerzett szép és fontos kosarakat, igazi csapatmunka volt.