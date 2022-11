A volt ETO-játékos, Imrik László lett az NB III-ban szereplő Fehérvár II új vezetőedzője -számolt be a hírről a MOL Fehérvár hivatalos honlapja.

A 37 éves Imrik egyébként Székesfehérváron született, játékosként többszörös utánpótlás-válogatott volt, szerepelt U17-es és U19-es EB-n is. Az élvonalban a Győri ETO FC és a Vasas színeiben futballozott, később megfordult többek közt Felcsúton, Iváncsán, Csákváron és Budaörsön is. Edzőként 2012-ben Csákváron kezdett el dolgozni az utánpótlásban, hét év alatt az U11-es, U13-as, U17-es és U19-es csapatok mellett dolgozott.

A Fehérvár FC II csapatához 2019-ben érkezett, először Toldi Gábor vezetőedző munkáját segítette pályaedzőként. Később Szalai Tamás és Györök Tamás mellett tevékenykedett az NB III-as együttesünknél, az elmúlt két bajnoki mérkőzésen megbízott edzőként pedig már ő irányította a fiatalokat.