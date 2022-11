A mosonmagyaróvári Nutu Team vezetője és versenyzője a négy között egy 2. menetes K. O-val győzte le szerb-török ellenfelét, majd a fináléban cseh válogatott riválisát verte egyhangú pontozással a -70 kg-os súlycsoportban. Farkas a legjobb meccsért járó különdíjat is megkapta a bíróktól.

Az óvári csapatból Újvári Armando vitatható bírói döntés után nem jutott fináléba, Major Ferenc pedig a döntőben kapott ki – szintén véleményes döntés után – a nála nyolc kilogrammal nehezebb ellenfelétől.

"Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget. Reméljük legközelebb a bírók jobban figyelnek a pontozásra – emelte ki Farkas értékelésében, aki hangot adott csalódottságának is. – Elszomorít, hogy ilyen eredmények után sem kapunk kellő figyelmet! Amit én huszonhárom évesen elértem úgy, hogy több mint három éve nincs állandó edzőm, az azt gondolom országos szinten is kiemelkedő. Ez nem nagyképűség, hanem tény. Sajnálom, hogy nem kapunk elég támogatást ebben a sportágban. Viszont büszke vagyok arra, hogy újra a hazámat képviselhettem egy ilyen volumenű eseményen és ismét győzni tudtam. Köszönöm a családomnak, hogy velem vannak, nélkülük sehol se lennék! – tette hozzá a a WFL-nél világbajnok mosonamagyaróvári sportoló.