A vártnál hamarabb mutatkozhatott be a hazai másodosztályban a Gyirmót 19 éves, saját nevelésű játékosa, Kecskés ­Barnabás.A Gyirmót Soroksár elleni, 2–2-es döntetlennel végződő találkozójának 19. percében Rusák Edvárd ugyanis elhúzta a kapura forduló Halmai lábát, amiért a játékvezető kiállította a kék-sárgák kapusát. A cserepadon a gyirmótiak harmadik számú kapusa, Kecskés Barnabás ült, mivel akkor még Hársfalvi András, a második számú hálóőr kisebb sérüléssel bajlódott. Bár a hajrában a Gyirmót két gólt is kapott, a fiatal kapus debütálása összességében jól sikerült.

„Azt gondolom, nem tehettem a bekapott gólokról, nem kaptunk ki, az első NB II-es meccsemen sikerült helytállnom, aminek természetesen nagyon örülök, a döntetlennek már nem annyira – nyilatkozta a fiatal játékos. – Gyirmóton nevelkedtem, ezért különösen jó érzés, hogy ebben a csapatban léphettem először pályára a másodosztályban. Az elmúlt hétvége aztán úgy alakult, hogy csak kispados lehettem, s természetesen szeretnék minél többet a kapuban állni, de nem vagyok türelmetlen. Inkább örülök, hogy megmutathattam, számíthatnak rám, ha kellek. Egyértelmű célom, hogy élvonalbeli kapus váljon belőlem, s azt szeretném, ha mindez Gyirmóton valósulna meg. Nagyon erős a másod­osztály mostani mezőnye, de a Gyirmót is jó csapat, így minden esély megvan arra, hogy újra az NB I-ben szerepeljen.”