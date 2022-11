Fegyelmi okok miatt a Sopron Basket azonnali hatállyal felbontotta amerikai játékosa, Brittney Sykes szerződését – adta hírül a klub.

Az Euroliga és a magyar bajnokság címvédője hivatalos honlapján megjelentett közleményében Török Zoltán ügyvezető elmondta: azután köszöntek el a szeptemberben érkezett játékostól, hogy nem jelent meg egy edzésen, ami nem először fordult elő, a legutóbbi esetnél viszont meg sem tudta indokolni távollétét.

„Brittney Sykes itt-tartózkodása rendkívül rövid ideje alatt, immár másodszor, súlyosan megszegte a közöttünk fennálló szerződést azzal, hogy a megadott határidőre nem érkezett meg, az edzésmunkába nem kapcsolódott be. Nem egy edzés kihagyásáról van szó, hanem mindkét esetben több napról. Ezúttal a játékos semmilyen elfogadható magyarázattal nem tudott szolgálni arra a kérdésre, miért van távol. Ügynöke sem tudta rábeszélni, hogy azonnali hatállyal szüntesse be szerződésszegő magatartását és térjen vissza Sopronba, ezért a klub nevében rendkívüli felmondással éltem. Brittney Sykes egészen kivételes adottságokkal rendelkező játékos, aki akár hosszú távon is megoldást jelenthetett volna klubunk számára hátvédposzton, ám az atletikus adottságok, a gyorsaság, a kiváló fizikum még nem minden. Klubunkban, az elért eredményeink tükrében nem lehet szempont az hogy szemet hunyjunk egy játékos sorozatos fegyelmezetlenségére, önmaga érdekeinek a közösség alapvető szabályai fölé helyezésére, a szerződésünk semmibe vételére. Rendkívül aggasztónak tartom azt a gyakorlatot, amely egyre inkább elharapódzóban van, miszerint egyes játékosok úgy tekintenek a FIBA európai és nemzeti bajnokságaira, mint valami téli üdülésre. Semmibe veszik, nem tisztelik az írott szerződéseket és úgy közlekednek, ahogy azt kedvük tartja” – idézte Török Zoltánt a közlemény.

Jó hír is jutott azért a soproni szurkolóknak, Yvonne Turner ugyanis megérkezett Sopronba, így jó eséllyel a hétvégi, SERCO UNI Győr elleni vasárnapi bajnokin akár pályára is léphet.