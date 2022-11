Az NB III Nyugati csoportjának 18. fordulójában az ETO Akadémia háromgólos hátrányból fordítva 4-3-ra győzte le a városi rivális Gyirmótot. A zöld-fehérek ezzel értékes három pontot szereztek.

- Fontos mérkőzés volt a csapat számára, hiszen ez egy városi rangadó, amelyet mindenki meg akar nyerni. Sajnos az első félidő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Úgy gondolom, a játékunkkal talán nem is volt nagy gond, inkább a koncentráció hiányzott a csapatból. A második félidőre úgy mentünk ki, hogy a meccs most kezdődik, nulla-nulla az állás, és mindent beleadva meg kell nyernünk. Szerencsére az ötvenedik percben egy oldal szabadrúgás után sikerült fejjel megcsúsztatnom a labdát, ami egy pattanás után a hálóba került. Ez a korai gól óriási lendületet adott a csapatnak és ezáltal sikerült megfordítanunk a meccset. Visszagondolva a mérkőzés első felére, talán jó is, hogy így alakult, hiszen a csapat meg tudta mutatni, hogy ekkora hátrányból is képes megfordítani az eredményt – nyilatkozta Sipőcz Bence, az ETO játékosa a klub honlapján.