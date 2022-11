Véget ért a válogatott szünet, ami a SERCO-UNI Győr fél csapatának és Cziczás László vezetőedzőnek egyáltalán nem a pihenésről szólt. A magyar női kosárlabda-válogatott bő keretébe a zöld-fehérek öt játékosa – Bach Boglárka, Dombai Réka, Dubei Debóra, Ruff-Nagy Dóra és Török Ágnes – került be, míg Cziczás László Székely Norbert szövetségi kapitány munkáját segítette stábtagként. Sabina Oroszová a szlovák válogatott tagjaként vett részt az Európa-bajnoki selejtező mérkőzésein.

Ami a mieinket illeti, Romániában magabiztosan győztünk, Spanyolországban pedig szoros csatában maradtunk alul a kontinens egyik legjobb csapatával szemben. A két meccsre végül csak Bach Boglárka nem utazhatott a győriek közül, a keretszűkítésnél ő kimaradt.

Cziczás Lászlót kérdeztük arról, miként értékeli a válogatott szereplését, a győriek teljesítményét, illetve arról is beszélt, mennyire törhette meg a szünet a csapat lendületét.

„Nyilván egy vereség után nem lehet elégedett az ember, de azt gondolom, az, hogy a spanyol válogatottal szoros meccset tudtunk játszani, mindenképpen dicséretes. Sajnos volt egy elrontott negyedünk, a másik háromban viszont kiegyenlített volt a küzdelem. Most lehetne azon elmélkedni, hogy ha a második szakaszban is eredményesebbek vagyunk, akár még bombameglepetést is okozhattunk volna, de kár már ezen rágódni. Ami a lényeg, hogy a válogatottunk jó irányba tart” – kezdte Cziczás László.

A klubnál örömteli, hogy ebben négy győri játékosnak is fontos szerepe van.

„Valóban nagy dolog, hogy öt játékos kapott meghívót, és közülük négynek sikerült is beverekednie magát a tizenkettes keretbe, azaz a csapat harmadát a győriek adták. Ez önmagában is nagy szó, emellett a hozzáállásuk, a teljesítményük az edzéseken, a meccseken azt mutatta meg, jó az az út, amelyiken járnak, járunk. Ez egyben visszaigazolása is annak a munkának, amit közösen végzünk a felkészülés kezdete óta” – folytatta a vezetőedző, aki szerint amennyire öröm a sok válogatott, annyi fejtörést is okoz ez a következő napokban.

„A csapat fele gyakorlatilag egy napot pihent csak. A többiek viszont komolyan edzettek, de tény, talán mi dolgoztunk a csapatok közül a legkisebb létszámmal. Miközben kőkemény sorozat előtt állunk. Vasárnap az Euroligában is címvédő Sopron otthonába látogatunk, majd a török Botas ellen idegenben az Európa-kupa-csoportunk első helyéért lépünk pályára, majd jövő hétvégén a szintén euroligás, a Sopront legyőző Szekszárdot fogadjuk. Ha eddig nehéz sorozatról beszéltünk, akkor ez a mostani brutális lesz. Nagyon várjuk már, ha nincs is sok időnk, igyekszünk a lehető legjobban felkészülni az előttünk álló feladatokra” – mondta Cziczás László, aki hozzátette: „Nagyon szép az eddigi eredménysorunk, de azt gondolom, eddig ezt a helyén tudtuk kezelni. Most olyan meccsek vannak előttünk, amelyekben benne van a bravúr, de a vereség lehetősége is. Mi minden találkozóra győzelmi szándékkal megyünk ki, de a sport sokszor kiszámíthatatlan. Történjék azonban bármi, minden eredményt ugyanúgy az értékén és a helyén kezelünk továbbra is, ahogyan tettük ezt eddig is.”