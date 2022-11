A zsenikkel egy csapatban

Kárpáti Béla volt az első játékos, aki győri csapat tagjaként tagja volt világbajnoki keretnek. A klubot akkoriban Győri Vasasnak nevezték. A technikás, kitűnő lövőerővel rendelkező jobblábas játékos klubjában és a válogatottban is nagyszerűen látta el védőfeladatát, majd utána a labda pontos megjátszására törekedett. Súlypontáthelyezései, indításai sokszor élményszámba mentek. Kiváló testi felépítését jól kamatoztatta a fejpárbajokban.

Kárpáti Béla akcióban egy korabeli Képes Sport címlapján.

Nagy fegyverténynek számított, hogy a világklasszisok sorát felvonultató fővárosi játékosokat megelőzve Győrből többször bekerült a válogatottba. Először 1953. október 11-én Bécsben játszott Ausztria ellen, a magyar válogatott 3-2-re megnyerte az összecsapást. Győrből összesen 7 alkalommal viselte a címeres mezt, valamennyi győztes találkozó volt, az ellenfelek között szerepelt Csehszlovákia, Svájc, a Szovjetunió és Svédország is. Majd átigazolt a Vasasba és onnan még 12 válogatottságot gyűjtött.

A magyar válogatott tagjaként részt vett az 1954-es vb-n, de ott nem lépett pályára és az NSZK-val szemben 3–2-re elveszített döntő után ezüstérmet sem kapott.

A szomorúan hazatérő csapatot először a hegyeshalmi pályaudvaron fogadták. Kárpáti Béla így nyilatkozott a helyi sajtóban:

„Nem törtünk le. Ne felejtsük el, hogy az utolsó mérkőzésen sok volt a balszerencsénk is, hogy mást ne mondjak, négyszer kapufát találtunk. És idegileg is kimerült volt a csapat. De még jobban megtanultunk küzdeni, harcolni és megmutatjuk, hogy az eredmény nem is marad el.”

Szentes Lázár, te vagy a császár

Szentes Lázár, a gólerős csatár Hannichhal együtt esett át a válogatottbeli tűzkeresztségen, 1982 áprilisában a Népstadionban Peru ellen mutatkozott be a nemzeti csapatban. Magyar csúcstartó azzal, hogy újoncként már az első percben gólt szerzett.

Szentes Lázár az első válogatott mérkőzésén az első percben gólt szerzett.

A Rába ETO aranycsapatából ő volt az egyetlen, aki részt vehetett az abban az évben rendezett spanyolországi világbajnokságon, egyben ő volt az első győri labdarúgó, aki vb-n pályára lépett. Mindez 1982. június 15-én történt, a magyar válogatott 10–1-re legyőzte Salvadort. Az azóta is a vb-k gólcsúcsának számító eredmény huszonöt éves évfordulójára a katasztrofális vereséget szenvedett közép-amerikaiak egy nosztalgiamérkőzést szerveztek az egykori játékosok részvételével. Az újságírók itt leginkább három magyar játékosra, Szentes Lázárra, Martos Győzőre és Törőcsik Andrásra voltak kíváncsiak.

„Kettő-kettőre végződött a mérkőzés, az első gólunkat szereztem én, a másodikat Csongrádi Feri. Az ország legszebb stadionjában alakították ki a kispályát. Jó fél ház, mintegy tizenöt-húszezer néző előtt játszottunk, igazi dél-amerikai légkörben. A gondolataink nem változtak és egymás közt már többször átbeszéltük azt a vb-t, elsősorban az argentinok, a belgák elleni összecsapásokat. Nem sokon múlt a továbbjutás, de ezen már kár keseregni” - nyilatkozta annak idején a Kisalföldben.

A vb-n Szentes pályára lépett az argentinok ellen is, Maradonáék 4-1-re győztek, a csoport záró meccsén Belgium ellen viszont már nem kapott lehetőséget.

A higany mozgású, gyors csatár a vb után még háromszor játszott a nemzeti csapatban. Luxemburg ellen gólt is szerzett, így a válogatottbeli mutatója is egészen jó: 6 mérkőzés, 3 gól.

Egy amerikai Győrből az 1990-es világbajnokságon

Christopher Sullivan hazája válogatottjával szerepelt az 1990-es vb-n.

Az egyesült államokbeli Christopher Sullivan az ETO történetének második légiósa volt, csak honfitársa, a magyar származású Peter Vermes előzte meg a sorban.

A csatár két időszakban viselte a győri mezt a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején-közepén. A magyar bajnokságban 16 mérkőzésen játszott és 1 gólt szerzett. Azt a Ferencvárosnak lőtte, azzal vezetett az ETO 1-0-ra.

Hazája válogatottjában volt világbajnoki résztvevő 1990-ben. Az amerikai együttesben összesen 19 mérkőzésen szerepelt és 2-szer volt eredményes.

A vb-n Csehszlovákia és Olaszország ellen játszott.

Gólkirály és rekorder a magyar válogatottban a mexikói vb-n

Az 1986-os mexikói világbajnokságon a Rába ETO-t két játékos képviselte: Hannich Péter és Hajszán Gyula.

Hannich Péter a mexikói világbajnokságon.

Az ETO 1982-ben volt a zeniten, Hannich Péter lett az NB I gólkirálya, mindössze egy góllal előzte meg a csapattársát, Szentes Lázárt. Abban az esztendőben rendezték a spanyolországi világbajnokságot, a vb-szereplést kiharcoló magyar válogatottban azonban nem volt győri játékos. Spanyolországba is csak Szentes utazott el.

„Minden labdarúgó álma, hogy világbajnokságon szerepeljen, ezért is sajnálom, hogy amikor a legjobban ment a játék, akkor nem jutottam ki a nyolcvankettes világbajnokságra. Ez biztos másképp alakult volna, ha nem Győrben, hanem mondjuk a fővárosban futballozom. Éppen ezért rendkívül nehezen dolgoztam fel, hogy kimaradtam a vb-keretből. A kerethirdetés után azonnal kivettem a szabadságomat, még televízión sem néztem meg a világbajnokság mérkőzéseit” - nyilatkozta Hannich Péter.

Négy esztendővel később, 1986-ban viszont megvalósult Hannich Péter álma, ott lehetett a mexikói világbajnokságon. Igaz, a szovjetek elleni 0–6 és a franciák elleni 0–3 nem tartozik a legszebb emlékei közé.

A válogatottságok számát tekintve Hajszán Gyula a győri csúcstartó a maga 37 fellépésével. Ezeken 4 gólt szerzett.

A csatár tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon szerepelt magyar válogatott huszonkettes keretének, a vb-n azonban nem lépett pályára. A játékos elmondása szerint ennek különös története van.

„A betegségem miatt a nagy világbajnoki menetelésről lemaradtam, később viszont az ETO-ban jól ment a játék és Mezey György beválogatott a vb-keretbe. A bajnokság végén engem és Turbék Pistit megkeresett a nagy rivális Honvéd, hogy igazoljak hozzájuk. Nemet mondtunk, ezért rám megorrolt Buda István, az OTSH elnöke – akkor teljhatalmú úr volt a magyar sportban –, amiért nem mentem a fővárosi klubba. Közvetlenül a világbajnokságra utazás előtt a budapesti Erzsébet Szállóban búcsúztattak bennünket. Öltönyben, nyakkendőben felsorakoztunk és Buda elvtárs körbejárt, mindenkivel lekezelt, csak velem nem. Elém lépve valamilyen győrinek nevezett, a jelzőre már nem emlékszem és azt mondta, velem nem foglalkozik. Így utaztunk ki Mexikóba. A vb-n a szovjetek elleni null-hattól függetlenül, ha gólt lőttünk volna a franciáknak, akkor mi is továbbjutunk jobb gólkülönbséggel. A harmadik meccsünkön Mezey Gyuri már kettőt cserélt, harmadiknak én melegítettem. Egyszer csak odanéztem a kispadhoz és láttam, hogy Bognár Gyuri áll be, nem pedig én. Kiakadtam, a játékoskijáró alagútban elindultam az öltöző felé. Sándor Tubi, a gyúrónk szaladt utánam, mondván, ne balhézzak, üljek le a padra. A vb után megkérdeztem Mezey Gyurit, hogy miért nem én játszottam. Azt válaszolta, a nézőtérről a Budáék rászóltak, ne engem cseréljen be. Az a rendszer képes volt embereket felemelni és elásni” - emlékezett az esetre a 60+1 legenda című könyvben.