Életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak a Győrújbarát SE Bozsik-programjában részt vevő gyerekek közül harminchatan, valamint a hat felnőtt kísérő: a Magyar Labdarúgó Szövetség jóvoltából a Puskás Arénában tekinthették meg vasárnap este a Magyarország–Görögország mérkőzést. Amint erről a közösségi oldalukon közzétett képek is árulkodnak, remek hangulatban fotózkodtak az arénában.„Nagyon örültünk az MLSZ meghívásának, bár nem először kaptunk ilyen tartalmú levelet – kezdi Juhász Dávid, a győrújbaráti Bozsik-program vezetője. – Korábban hasonló módon jártunk a magyar–angolon, ami szintén örök emlék marad számunkra. Az edzések és a tornák mellett igyekszünk közösségi élményeket is adni a gyerekeknek. Ezért jártunk tavaly októberben többek között a Gyirmót–Ferencváros meccsen és különböző rendezvényeken is. Az európai sportnap alkalmából százharminc gyermek töltötte meg a focipályánkat.”

A magyar–görögről egyöntetű volt a csoport véleménye, hogy kiélezett csatában megérdemelt hazai győzelem született.

„Természetesen mindenkit más-más ragadott meg a mérkőzésből. Kezdve az autóbuszos utazástól a helyszínig és nyilván a játékig. Ami mindenkiben az első helyen áll az élmények sorában, az Kalmár Zsolt utolsó percben elért szabadrúgásgólja, amivel megnyertük a találkozót” – említi Juhász Dávid, aki négy éve a helyi Bozsik-program lelkes szervezője, egyben a fiatalok edzője.

A győrújbaráti gyerekek – a jobb körülményekkel rendelkező Gyirmótot leszámítva – a legjobbak a környékbeli csapatok Bozsik-tornáin.

„Másokkal ellentétben mi elsősorban a játékosságra és a technikai képzésre helyezzük a fő hangsúlyt, ennek megfelelően a gyerekek nagyon szeretnek járni az edzésekre is – folytatja a szakember. – Részben ennek köszönhető, hogy nálunk nincs lemorzsolódás, a jelenlegi U13–U14-es együttesünket szinte száz százalékban olyan gyerekek alkotják, akik a sportkör Bozsik-programján keresztül kerültek be a futball világába. Szeretnénk tartani ezt a tendenciát több szempontból is a jövőben.”