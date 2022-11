A soproniak az Euroligában szerdán Törökországban arattak fényes, bravúros győzelmet, a Diósgyőr pedig csütörtökön, Miskolcon egyetlen ponttal verte a soproniak által a sorozat múlt heti nyitányán idegenben fölényesen legyőzött belga Mechelent. Hogy kiegyenlíti-e a vasárnapi rangadó kapcsán a Sopron egy nappal korábbi mérkőzése, és törökországi oda-vissza útja, azt, hogy a Diósgyőr egy nappal később, de otthon játszott, erről így vélekedett Gáspár Dávid, a Sopron edzője: "Hogy ilyen formában ennek milyen hatása lehet, azon nem gondolkodtam el, az viszont biztos, hogy mindkét csapat nagyon kemény, erőltetett menetelés közben van, kulcskérdés, mennyire sikerül regenerálódni vasárnapra."

A szokatlan kora délutáni időpont kapcsán a szakvezető annyit mondott: szombaton a mérkőzés időpontjában edzenek, ennél többet ezzel nem foglalkoznak.

Ami az ellenfelet illeti, a Diósgyőr kapcsán Gáspár Dávid azt fejtegette: "Amíg nálunk nagy változások történtek a nyáron, a Diósgyőr együtt tartotta csapata gerincét. Irányító és erőcsatár poszton váltottak. Látszik náluk a tudatos építkezés, kicsit hasonló ahhoz, ami nekünk is nagyon nagy siker hozott: egy-két változtatás, de a rendszer megmaradt, és az érkezők minőségi, talán jobb, a rendszerükhöz mindenképpen jobban illő játékosok, mint akiknek a helyére érkeztek, magyar fiataljaik pedig folyamatosan fejlődnek. Mivel alapvetően a rendszerük nem változott, csapatépítés terén a mi jelentősen átalakult csapatunk előtt járnak, de a mi játékunk is egészen jól nézett ki szerdán Mersinben. A Diósgyőr az előző évadban is igen kemény, nehéz ellenfélnek számított. Mivel jobb játékosok érkeztek hozzájuk, egyértelmű, hogy tovább erősödtek, amit az is mutat, hogy két markáns játékkal kivívott biztos győzelemmel a selejtezőt megnyerve bejutottak az Euroligába."

Ennek kapcsán érdekességként jegyezzük meg, hogy a Sopron és a DVTK egy csoportba került, és a két együttes jövő szerdán a nemzetközi sorozat keretében újra összecsap Sopronban.

Ami a Sopron Basket játékosainak egészségi állapotát illeti, Gáspár elmondta, Mersinben Brooks ujjsérülést szenvedett, az ő játéka kérdéses, a többiek harcra készek.