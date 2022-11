Spar Girona - Sopron Basket 63-60 (11-21, 21-14, 12-10, 19-15)

Girona, női Euroliga, 4. forduló, 700 néző. V.: Gajdosz (lengyel), Stan (román), Dahra (francia)

Girona: Flores 5/3 GARDNER 14, Extarri 6, ARAUJO 13, TOLO 14. Cs.: Murphy 7/3, Labuckiene 2, Parra 2. Edző: Bernat Canut.

Sopron: FEGYVERNEKY 12, Sykes 8, KUNEK 12/3, Brooks 15/3, Magbegor 6. Cs.: Böröndy, Sztankovics 4, Varga 3/3, Czukor. Edző: Gáspár Dávid.

Szép emlékek fűzik a soproni küldöttséget a spanyol városhoz, hiszen bő egy éve éppen innen indult útjára az a csodálatos sorozat, amely áprilisban a Sopron Basket Euroliga győzelmével végződött. Most Gáspár Dávid címvédő együttese veretlen éllovasként lépett pályára a 2-1-es győzelem-vereség mutatóval a csoport 3. helyén álló spanyol csapat otthonában.

Zónával kezdett a Girona, amely Flores triplájával szerzett vezetést. A Girona gyakran váltogatta védekezését, emberfogás ellen ügyes támadás végén Kunek közeli, kosara egy pazar, 8-0-s soproni roham kezdetét jelentette. Tolo törte meg a hosszú hazai kosárcsendet, de erre Sykes felelt betörésből - a Sopron első 10 pontján testvériesen osztoztak a kezdő ötös tagjai, 4 perc eltetével minden kezdő játékos "beköszönt" a hazaiakanak. Hiába váltogatta továbbra is gyakran védelezését a Girona, Brooks és Magbegor jóvoltából tovább "nyílt az olló", 16-7-es soproni vezetésnél időt kértek a hazaiak. Dobtak is egy duplát, ám erre a Gironában tavaly is "nagyot alakító" Varga triplájával 10 pontosra nőtt a vendég előny, s ennyi is maradt a negyed végén.

A kis szünet megtörte a Sopron lendületét, a betörésekkel operáló Gardner, valamint Araujo vezérletével próbált zárkózni a Girona. Közel két perc elteltével Szankovics szerezte a soproniak első kosarát a negyedben, védekezésben pedig előbb Böröndy, majd ő mutatott be látványos szerelést. A szakasz közepén előbb Kunek, majd Brooks is beemellt 1-1 triplát, így 10 pont fölé nőtt a vendég előny. A félidő hajrájában egy a múlt hétvégi szekszárdi bajnoki rangadó végjátékában látotthoz hasonló hosszabb rövidzárlat állt be a címvédő játékában, az eladott labdákat, elkapkodott akciókat egy 11-2-vel büntetve Tolo vezérletével 3 pontra feljött a Girona.

Araujo 2+1-es akciójával a második félidő elején gyorsan egyenlített a Girona.Brooks bő 3 perc alatt összeszedett 3 faultot. Ennek ellenére a Sopron nem engedte fordítani vendéglátóját. Sok hibával tarkított játék mellett 1 pontos vendég vezetéssel fordultak a záró szakaszra a felek.

Ennek elején többször is egalizált a Girona, majd a 33. percben Murphy triplájával át is vette a vezetést, ráadásul Brooks megkapta a 4. hibáját. Megzavarodott a Sopron, egy 7-0-lal 5 pontos előnyt szereztek a hazaiak. A szakasz közepén Sykes büntetőkből törte meg a hosszabb soproni kosárcsendet, Kunek pedig 1-re hozta vissza az egyébként elég görcsösen játszó vendégeket. Zónáraa állt át a Sopron, s ezzel megzavarta ugyan ellenfelét, támadásban továbbra sem mentek ben a tiszta helyzetek. Másfél perccel a vége előtt egy olyan támadás végén, amelynek során Varga kétszer is visszaszerezte a lepattanót a hazai palánk alatt, Fegyverneky ziccerével visszaszerezte a vezetést a Sopron. A végjáték nagy büntetőpárbajt hozott. Tolo szerzett fontos lepattanót "kipontozva" Magbegort, s bedobott 4-ből 4 büntetőt, míg a Sopron a hajrában nem tudott tiszta helyzeteket kialakítani, így kikapott.