Újpest FC – ETO FC Győr 0-7 (0-0)

Budapest, Újpest Labdarúgó Sportcentruma. V.: Alafi (Juhász, Jakab)

Újpest FC: Lengyel – Hlavacska (Benkő 79'.), Mogyorósi (Léner 54'), Fézler (Szalontai 32'), Véglás (Szűcs 54'), Kiss, Szabó (Lipkovics 46'), Nagy, Kreisz, Moldovan, Dénes. Vezetőedző: Jenei Sándor.

ETO FC Győr: Borok – Kaziupa, Savanya, Süle, Vida (Fél 75'), Petrovics (Khimych 46'), Malesevics (Németh L. 46'), Sali (Kern 58'), Kovács L., Siklér (Cameron 46’), Herczeg. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Cameron (47’, 70'), Süle (48', 60'), Khimyh (52'), Herczeg (54’, 76').

Az első félidőben egyik csapatnak sem sikerült gólszerzés, a 47. percben azonban sikerült megszereznünk a vezetést! Cameront indítják a félpályáról, aki higgadtan cselezi ki a kapust és lő a kapuba 0-1. Egy perccel később sikerült megduplázni az előnyt. A 48. percben Vida beadását Süle fejeli a kapuba 0-2. Az 52. percben Khimych lépett ki a védők gyűrűjéből és lőtt laposan a rövid alsóba 0-3. Hamar érkezett a negyedik gól is, az 54. percben Khimych beadását még ki tudták fejelni az újpesti védők, de pont Herczeg elé, aki egy szép átvételt követően védhetetlenül lőtt a kapuba 0-4. A 60. percben Savanya beadását Süle fejelte ismét a kapuba 0-5. A 70. percben Herczeg centerezett Cameron elé, aki a kapus mellett lőtt a hálóba, megszerezve második gólját a mérkőzésen, 0-6. A 76. percben alakult ki a végeredmény, amikor Cameron lábát húzza el a hazai kapus a büntetőn belül, a büntetőt pedig Herczeg értékesítette, 0-7.

Dörnyei Balázs: - Az első félidő kicsit döcögősen indult, többször is sikerült megbontanunk az ellenfél védelmét, de ők stabilan helytálltak, ez azonban sok energiát kivett belőlük. A helyzetkihasználással hadilábon álltunk, az ellenfél kapusának többször is bravúros védéseket kellett bemutatnia. A szünetben sikerült felkészíteni a csapatot, a második játékrészben az ellenfél játékosai már fáradtabbak voltak, több rést is tudtunk találni közöttük. A helyzeteinket sokkal nagyobb százalékban használtuk ki, így ez egy abszolút megérdemelt győzelem a csapat részéről, amit a végeredmény is tükröz. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ezt a győzelmet csapatként értük el, és azok a játékosok akik legtöbbször a kezdőcsapat tagjai, most csereként és végtelen alázattal léptek pályára, ez pedig egy nagyon jó üzenet a jövőre nézve.