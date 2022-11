LabdarúgásETO Akadémia–Gyirmót FC Győr II

Győr, ETO Park, 11 óra. V.: Virág.Az ETO és Gyirmót második csapata találkozik egymással az NB III-ban. A zöld-fehérek a 10., a kék-sárgák a 14. pozícióból várják a városi rangadót.

„A csapat nagyszerű munkát végzett a hét folyamán, bízom benne, hogy ezt meg is tudjuk mutatni a pályán vasárnap. Nehéz feladatunk lesz, mert jó ellenféllel találkozunk, amely szép focit játszik, de mi csak magunkkal foglalkozunk” – szögezte le Antonio Munoz, a zöld-fehérek edzője.

„Értékes pontot szereztünk az elmúlt fordulóban a középmezőny elejéhez tartozó Érd otthonában, most városi rangadón egy jó formában lévő és technikás focit játszó ETO Akadémiához látogatunk. Folytatnunk kell a stabil védekezést, a támadások befejezésére pedig jobban kell koncentrálnunk, hogy elérjük céljainkat” – mondta Ördög József, a Gyirmót II edzője, aki korábban 44 alkalommal játszott az élvonalban a zöld-fehéreknél.

Csornai SE–Budaörs

Csorna, 13 óra. V.: Büki.Az újonc rábaközi gárda nem várt, súlyos vereséget szenvedett múlt hétvégén Zalaegerszegen, ahol 7–1-re kapott ki.

„Borzasztó volt a vereséget átélni. A bajnokság eddigi leg- gyengébb teljesítményét nyújtottuk, de túl kell most már lépnünk ezen, s el kell felejtenünk a múlt heti fiaskót. Ez azért is nagyon fontos, hogy legyen esélyünk a pontszerzésre, még ha ez nem is lesz egyszerű feladat a Budaörs ellen” – fogalmazott Varga Péter, a csornaiak edzője.

A forduló további párosítása: Puskás Akadémia II–Kaposvár, 11.00; III. ker. TVE–ZTE II, Érd–Mór, Teskánd–Bicske, Veszprém–Fehérvár II, Nagykanizsa–Komárom, Zsámbék–Tatabánya, Kelen–Balatonfüred, 13.00.