Az ETO beszámolója:

"A vendégek szerezték meg a vezetést, Tullner szabálytalankodott a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyest Mayer értékesítette 0-1. A továbbiakban is a Gyirmót maradt támadásban, aminek meg is lett az eredménye, újabb gólt szereztek. A jobboldalon futott végig egy támadás, aminek végén a beadásra Mayer érkezett, és a hálóba lőtt 0-2. Még az első félidőben tovább növelte előnyét a Gyirmót, egy szögletet Lányi fejelt a hálóba 0-3.

A második játékrészben mindet egy lapra feltéve támadtak fiataljaink. Jött is a szépítés, Tamás K. beadására Sipőcz érkezett, aki a hosszú alsóba csúsztatott 1-3. Nem sokkal később Tóth R. indította Sipőczöt, akit a tizenhatoson belül buktattak a védők, a megítélt büntetőt Szabó T. értékesítette 2-3. Tíz perccel később Huszár tört be a tizenhatoson belülre, ahol csak szabálytalanul tudták megállítani. Az újabb tizenegyest Szabó T. ismét értékesíteni tudta, ezzel fiataljaink egyenlítettek 3-3. A mérkőzést eldöntő gólt is akadémistáink szerezték, Huszár indította Moharost a jobb szélen, aki egy csellel lerázta védőjét, majd ballal a rövid alsóba lőtt 4-3. "

Antonio Munoz: - Gratulálok a játékosoknak! Ezt a mai győzelmet a szurkolóknak ajánljuk, a fiúk a szívüket kitették a pályára. Az első félidőben sem voltunk olyan rosszak, mint ahogy az eredmény mutatta, ám a második játékrészben kijavítottuk a hibákat, és a játékosok elképesztő dolgot csináltak támadásban és védekezésben egyaránt.