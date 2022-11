Remekül szerepel az Agrofeed-ETO-UNI Győr férficsapata az NB I/B-ben. Bencze József együttese ma 19 órakor a BFKA-Balatonfüred ellen a győri Magvassy-csarnokban folytathatja menetelését. A zöld-fehérek nyolc forduló után 12 ponttal a 3. helyen állnak, csak a BFKA-Veszprém és az Eger szerzett náluk több pontot – előbbi 13-at, utóbbi 14-et –, viszont az egriek egy mérkőzéssel többet játszottak. Amennyiben most is győznének a győriek, akkor megerősítik helyüket az élcsoportban. Erre minden esély megvan, hiszen az ellenfél eddig mindössze 7 pontot gyűjtött be, amivel a 11., ugyanakkor elég sűrű a mezőny, mely tovább tud tömörödni, ha az eredmények nem úgy alakulnak. Erre azonban gondolni sem szeretnének Győrben, akik az újabb két pont reményében lépnek pályára.