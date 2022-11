Agrofeed-ETO-UNI Győr–Kecskemét 33–26 (17–17)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, 180 néző. V.: Hornyik, Zörgő.

ETO-UNI Győr: Pulai – Nagy M. 1, Sövegjártó, SOKORAY 7, Rosta 3, MÁTÉS 7, GAÁL 10. Cs.: VARGA I., Décsi (kapusok), Győri-Dani, Goór, Lukács, Szöllősi 3, Pápai 2, Paár. Edző: Bencze József.

Bencze József: – Csak egyetlen cél lebegett a szemünk előtt, hogy győztesen jöjjünk le a pályáról. A vecsési vereség kicsit megfogott bennünket, látszott is az első félidőn, hogy nagyon sok gólt kaptunk, ami eddig nem volt jellemző ránk. Tudtuk azt, hogy a Kecskemét egyetlen percig sem fogja feladni a mérkőzést és be is bizonyították, hogy nagyon kellemetlen, jó kézilabdát játszanak. A végére elfáradtak, illetve a védekezésünk a második félidőre stabil lett jobb kapusteljesítménnyel. Ennek köszönhető, hogy a végére magabiztos előnyt sikerült kicsikarnunk.

ETO UNI Győr U23–VKCSK 36–28 (19–18)

Győr, NB II-es férfimérkőzés, 50 néző. V.: Kolarovszki, Lábadi.

ETO U23: VARGA I. – PÁPAI 6, LUKÁCS 3, PANÁK 10, Horváth B., Juhász 6, Rákos 1. Cs.: Kovács A. (kapus), Pauer, Varga M., Vidéki 3, Szalay 2, Pintér 1, Szücs, Németh M. 4, Madár. Edző: Rosta Miklós.

VKCSK: SARMON – Benkovits 1, JÁSZ 2, Kalmár M. 1, DOMINEK 2, SCHNEIDER 9, REIDER 5. Cs.: HORVÁTH D. (kapus), Polgár, Komondi 4, Nagy K. 1, Hamvay 3, Kovács T. Edző: Csomor Tibor.

Rosta Miklós: – A két pont a zsebben.

Csomor Tibor: – Rosszul kezdtük a meccset, a rengeteg hibából nagy előnyt szerzett az ETO, de a szünetre egy gólra felzárkóztunk. A második félidő elején megint többször hibáztunk, majd egy súlyos sérülés és egy jogtalan piros lap megpecsételte a sorsunkat.

Lipót–MAFC-BME 35–26 (14–13)

Lipót, NB II-es férfimérkőzés, 50 néző. V.: Ritter, Sörös.

Lipót: MELHARDT – LÉBER-FRANK 4, SZABÓ A. 4, Horváth M., FARKAS B. 2, HASZONITS 4, HORVÁTH J. 8. Cs.: Lang, Bordács (kapusok), Fettik, HERKOVITS 4, Konkoly, KOVÁCSOVICS 3, Kőhalmi 2, Tóth V. 1, Szabó B. 3. Edző: Konkoly Tamás.

Konkoly Tamás: – Jól kezdtük a mérkőzést, de volt egy rövidzárlat, kapkodtunk, sokat hibáztunk. A második játékrészben kapusunknak nagyon sokat segített a védekezésünk, lerohanásgóljainkkal pedig felőröltük ellenfelünket. Igazi csapatmunka volt.

Lébény–Veszprém 14–32 (6–15)

Lipót, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Gréczi, Koltai.

Lébény: Mészáros – Horváth L., Nagy R., Lengyel A. 3, Stipkovits 2, Simon, Plachy 2. Cs.: Banyó, PALKOVITS (kapusok), Kokas 1, Lengyel Zs. 2, Takács 2, Csanádi 2, Heizer, Limp, Kovács L. Edző Kiss Lajos

Kiss Lajos: – Sajnos a játék egy elemében sem sikerült ellenfelünk szintjére emelkednünk. A jelentős magassági és erőfölényét a volt NB-I-es játékosokkal felálló veszprémi csapat maximálisan kihasználva győzött.

SZESE Győr–MKC U22 28–28 (15–14)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Hársfalvi, Mórocz.

SZESE: Dávida – PELLES 5, FÁBIÁN 6, Jankovics 1, SÁNDOR 6, Fehér Á. Cs.: Bankó (kapus), Polócz, Balogh V., MOLNÁR-BARTA C. 7, Rendi, Farkas R., Györkös 3, Kormos, Papp, Kondor. Edző: Urbán Nikolett.

MKC U22: Takács Liza – Uzonyi-Varga 3, Stranyovszky, Babinszky 3, Forgács, Lázár 4, Szabó Cs. Cs.: Takács Lili (kapus), Ágoston 4, Dezséri 4, Lengyel L. 4, Sefcsik 4, Baumgartner 1, Benczik 1, Szakács. Edző: Bognár Róbert.

Urbán Nikolett: – Az egész meccset nézve örülök az egy pontnak, ha a végjátékot nézzük elhullajtottunk egyet, mivel három góllal vezettünk az 56. percben. Gratulálok a csapatnak a hitünkhöz és küzdésünkhöz, ez vitt át bennünket a hullámvölgyeken.

Bognár Róbert: – A mérkőzés előtt mindenképpen győzelemben gondolkodtunk, így egyértelmű csalódás, hogy a vártnál szorosabb mérkőzést játszottunk. Mégis azt kell mondanom, az sem egyértelmű, hogy elveszítettünk egy pontot, mert a találkozó véghajrájában mi egyenlítettünk, mi jöttünk vissza a mérkőzésbe. Sajnos a kapott góljaink száma is nagyon sok, ezen feltétlenül javítanunk kell. Jó páran rossz hozzáállással, kicsit ész nélkül kézilabdáztak. Sajnos az egész héten érezhető volt, hogy nem figyeltek eléggé a mérkőzésekre, háttérbe szorult a kézilabda.

Audi-ETO U22–VKCSK 33–19 (13–11)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 60 néző. V.: Balogh, Muzslai.

Audi-ETO U22: Dobány – Kovács K. 2, Havasi 3, Farkas 3, Kövér 4, Nyerges 2, Soponyai 5. Cs.: Németh H. (kapus), Balogh 2, Bordás 3, Tóth G. 2, Pádár 4, Granát 2, Vajda 1. Edző: Bordásné Horváth Marianna.

VKCSK: Szalai – Giczi 4, Fenesi 3, Németh V. 5, Körmendi, Kellermann 1, Tóth M. 1. Cs.: Kovács A., Pusztai 2, Tibold, Szabó L. 2, Németh A. 1, Nick. Edző: Csomor Tibor.

Bordásné Horváth Marianna: – Nagyon fegyelmezett védekezést kértünk és lehetőleg minél több lerohanást pontos befejezéssel. Úgy gondolom, ezt maximálisan betartották a játékosok, aki pályára lépett gólt lőtt. Egységesek voltunk, erre törekszünk.

Csomor Tibor: – Az első félidőben a megbeszéltek szerint játszottunk, a második elején tíz perc alatt leromboltunk mindent.