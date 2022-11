Azok után, hogy pár napon belül kétszer is legyőzte egyik legnagyobb hazai vetélytársát, a Diósgyőrt, újabb bajnoki rangadót játszik a Sopron Basket női kosárlabdacsapata, amely Szekszárdon lép pályára.

A soproni csapat vezetőedzője, Gáspár Dávid a mai ellenfél kapcsán azt fejtegette: „Ahogy nálunk, Szekszárdon is elég jelentős változások voltak a keretben, három új légiós érkezett hozzájuk, és a szezon elején még a miénkhez hasonló nehézségekkel küzdöttek, nem állt össze a játékuk, emiatt a szezon elején váratlan vereséget is szenvedtek. Az új játékosaik azonban kezdik megérteni a rendszert, amely egyre hatékonyabban működik a szekszárdiaknál, akik az Euroligában helytálltak Prágában és Valenciában, odahaza pedig bravúros győzelmet értek el a Fenerbahce ellen. A bajnokságban is egyre eredményesebbek. Nagyon nehéz mérkőzésre, egy újabb igazi Euroliga-szintű csatára számítok.”

A soproni szakvezető hangsúlyozta, hogy bár fejlődik, alakul a játék, azért még van hová javulni, fejlődni, például hogy egyes szituációkra miként reagáljanak jobban védekezésben és támadásban egyaránt.

„A Szekszárd játékát továbbra is a nagyon kemény, agresszív védekezés jellemzi, amelyből labdákat szerezve indulni próbálnak, felállt védelem ellen pedig sokat próbálnak belső pozícióból támadni, illetve labdás kettő-kettőkből megbontani a védelmet. Nem volt túl sok időnk, de próbáltunk a lehető legjobban felkészülni a játékukból” – mondta a soproni vezetőedző.

Hibátlanok maradnának

Bár csütörtökön az Európa-kupában elszenvedte idénybeli első vereségét a SERCO UNI Győr, a hazai bajnokságban még hibátlan a zöld-fehér gárda, mely szeretné is megőrizni makulátlan mérlegét.

A litvániai kupameccsel kapcsolatban Cziczás László vezetőedző így fogalmazott: „Olyan felfogású ellenféllel játszottunk, amelyikhez nem nagyon tudtunk igazodni. A második félidőben sokkal kevesebb támadólepattanót tudtunk szerezni, talán kicsit el is fáradtunk, és harcmodorban fölénk nőtt a hazai csapat. A fura játékvezetői felfogáshoz sem tudtunk igazán alkalmazkodni.”

A folytatással kapcsolatban a győri szakvezető hozzátette: „Nagy baj nincs, megyünk, dolgozunk tovább. Nyilván benne volt, hogy előbb-utóbb kikapunk, de nem szabad, hogy ez megtörjön bennünket. A PEAC ellen is kemény csatára számítok, de bízom benne, hogy győzni tudunk és lépéselőnybe kerülhetünk velük szemben.”