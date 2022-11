Szombaton 18.30 órakor a SERCO UNI Győr a PINKK otthonában lép pályára. A győriek ellenfele eddig mind a nyolc mérkőzését elveszítette a bajnokságban.

A két csapat eddig a bajnokságban 25 alkalommal találkozott, ezen 18-szor a zöld-fehérek győztek, 7-szer a baranyaiak. Viszont az elmúlt években nyomasztó a győri fölény, az utolsó 14 meccsből 13-szor ők hagyhatták el győztesen a pályán, győzelmi sorozatuk már 12 mérkőzés óta tart.

Az UNI Győr továbbra is veretlen, a hazai bajnokságban és az Európa-kupában is minden meccsét nyerte eddig. A papírforma és mint látható, az elmúlt évek mérlege alapján most is ők számítanak esélyesebbnek, ennek ellenére Cziczás László vezetőedző óvatosan fogalmazott az esélyekkel kapcsolatban: „Nagyon nagy terhelés közepette vagyunk, erős csapatokkal küzdünk hétről hétre az Európa-kupában is, ezért komolyan oda kell figyelni a regenerációra. Elképzelhető, hogy nem teljes csapattal utazunk, de egyértelmű cél, hogy bárki is lép pályára, megszerezzük a győzelmet.”