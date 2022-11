Credobus Mosonmagyaróvár–Nyíregyháza

Mosonmagyaróvár, 13.00. V.: Derdák.

Hazai pályán eddig gyengélkedett a Mosonmagyaróvár, ezen most változtatni akarnak.

– Fizikálisan erős csapattal találkozunk, amely jó futballistákkal rendelkezik. Igyekeztünk feltérképezni az ő játékukat is, megtalálni a gyenge pontjaikat. Remélem, hogy jól sikerült, és végre itthoni környezetben is győzelemnek örülhetünk – nyilatkozta bizakodva Horváth Csaba, a Credobus vezetőedzője.