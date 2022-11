Szerencsére egyre jobban van Helembai Márk, a jelenleg NB II-ben szereplő Gyirmót védője, aki a Nyíregyháza elleni mérkőzésen fejelt össze egyik ellenfelével, s négy helyen tört be a koponyája. Csak millimétereken múlt, hogy nem történt agyi sérülés és így nem kellett megműteni. Tíz napot töltött a kórházban, ahol eleinte mesterséges kómában tartották, később az evőeszköz megfogását és a fogmosást is újra kellett tanulnia, teljes felépülése várhatóan hat-nyolc hétig fog tartani, s remélhetőleg visszatérhet a futballpályára is. Nem az ő esete volt az egyedüli, két győri játékos is komoly fejsérülést szenvedett a közelmúltban.

Még 2017-ben az ETO-hoz frissen igazolt belső védőnek, Vajda Patriknak a homlokcsontja tört el a Spartak Trnava elleni felkészülési mérkőzés 89. percében, amikor is összefejelt egy hazai játékossal. Vajdát – akinek ötvenforintos nagyságú lyuk keletkezett a fején – a cserét követően egyből a nagyszombati megyei kórházba szállították kivizsgálásra, majd a besztercebányai megyei kórházba került megfigyelésre. Később Túrócszentmártonban egy specialista kezei alatt sikeres helyreállító műtéten esett át, amelynek során rögzítés céljából platinalemezt helyeztek be a sérült részre. A játékos felépülése több hónapig tartott, de aztán visszatért a futballpályára. Egészen eddig az évig a Besztercebánya futballistája volt, jelenleg már nincs ­csapata.

Egy évvel később, 2018-ban az ETO Cegléd elleni bajnoki mérkőzésén Koszó Balázs, a győriek belső védője szenvedett horrorisztikus koponyasérülést, szilánkosra tört a halántékcsontja.

A hátvéd a találkozón egy szabadrúgást követően került ziccerbe, a labdát el is tudta fejelni a kapus mellett, aki bár nem szándékosan, de a vállával megütötte. Koszó eszméletlenül, magatehetetlenül zuhant a földre. Még aznap éjjel meg kellett műteni a győri kórházban, a beavatkozás szerencsére jól sikerült. Súlyos sérülése után mintegy nyolc hónappal tért vissza a futballpályára, egy Újpest elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. Majd Győrben lejárt a szerződése, s Szegedre igazolt. Később aztán a harmadosztályban Kecskeméten, a BKV Előrénél és Balassagyarmaton is játszott. Utóbbi egyesület megszűnt, így jelenleg a megyei I. osztályú Dunaföldvár labdarúgója.

„A pályafutásomra valószínű, hatással volt, de maradandó sérülésem nem lett. Sokáig óvatosabbak voltak velem a csapatok” – mondta érdeklődésünkre Koszó, aki a mai napig egy speciá­lis fejvédőben futballozik.