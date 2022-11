Az új kosárlabdapalánknak köszönhetően bővülnek a sportolási lehetőségek a soproni Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, ahova speciális nevelési igényű és fogyatékossággal élő diákok járnak.

Az iskola udvarán állították fel a sporteszközt, melyet az Audi Hungária Kft. támogatásával az Emberség Diákegyesület koordinálása mellett helyezték el. A megvalósításban a megyei kosárlabda szövetség is segített, többek között a palánk szállításában.

A hivatalos átadón Csiszár Szabolcs alpolgármester elmondta: céljuk, hogy a városban mozogni vágyó gyerekeknek még több lehetőségük legyen a sportolásra, és ebben nagyon fontos a fogyatékossággal élők mozgása, hiszen nekik legalább annyira nagy szükségük van ezekre az élményekre, mint az épeknek.

Bácskai Kornél, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kosárlabda Szövetség elnöke úgy fogalmazott, a szövetség elsőre mellé állt a kezdeményezésének, hiszen kiemelt feladatnak tartják a versenysport mellett az amatőr és a diáksport támogatását. Hozzátette, a 3x3 elleni szakág is rendkívül népszerű, már az olimpia műsorán is szerepel. Idehaza, így Sopronban is egyre többen űzik a kosárlabda ezen vállfaját.

Kertész Tamás, az EMBERsÉG DSE elnöke az egyesület céljairól beszélt, ami nem más, mint a megyében fogyatékossággal élő diákok és felnőttek számára megteremteni a lehetőséget, hogy versenyhelyzetben és szabadidősportokban egyaránt megélhessék az örömszerző és egészségmegőrző mozgásokat

A sporteszközt a fenntartó Soproni Tankerületi Központ vezetője, Marek János – aki a győri tankerületi igazgatót, dr. Nagy Adélt is képviselte – és az intézmény igazgatója, Horváth Lászlóné is örömmel fogadta.

Az EMBERsÉG DSE labdákkal és pólókkal is megajándékozta az intézményben tanuló gyerekeket, illetve ezekből az ajándékokból több másik iskolának is jutott, ahogyan az is tervben van, hogy a következő időszakban újabb iskolákban helyezzenek el palánkokat.