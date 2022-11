Az utóbbi időszak rossz szereplése miatt – legutóbb épp a Gyirmóttól kapott ki otthon az NB II-ben szereplő együttes – edzőt váltott a Tiszakécske.

A klub honlapján számolt be arról, hogy az együttes teljesítménye az utóbbi időben elmaradt a várakozásoktól és a kitűzött céloktól, így Visinka Ede és a klubvezetés a közös megegyezéssel történő szerződésbontás mellett döntött.

A tréneri poszt nem sokáig maradt üresen, hiszen már szerződést is kötöttek Klausz Lászlóval, aki a szezon végéig (opcionálisan plusz egy évig) az első csapat vezetőedzője lesz. A szakmai stábban továbbra is Kertes István, Kitl József és Németh Viktor dolgoznak majd.

A korábbi kiváló ETO-játékost, Klausz Lászlót tavaly júniusban nevezték ki vezetőedzőnek a másodosztályban szereplő ETO FC élére, s irányításával a csapat 43 tétmeccsen húsz győzelmet, nyolc döntetlent és 15 vereséget számlált. Idén júniusban az ETO-nál játékos fia, Klausz Milán – a győri klub tudta nélkül – aláírt a ZTE-hez. Az idősebb Klauszt másnap felmentették a munkavégzés alól, júliusban pedig közös megegyezéssel szerződést bontott vele az ETO FC.