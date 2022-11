A legutóbbi három mérkőzését megnyerte és a tizedik helyre tört előre a Credobus Mosonmagyaróvár a Merkantil Bank Liga, NB II táblázatán. Ezzel a minihajrával kellemes meglepetést okozott az együttes a patinás klub híveinek, de talán magának a klubvezetésnek is.

Király József sportigazgató a nyolcadik forduló után vette át az irányítást a kék-fehéreknél, akik akkor 5 ponttal az utolsó előtti helyen tanyáztak. Bár sok szakemberrel tárgyaltak a távozott Varga László vezetőedző pótlását illetően, végül az addig is a csapattal dolgozó Horváth Csabára esett véglegesen a választás vezetőedzőként, és az eredmények igazolják: a lehető legjobb döntés született.

Hetek óta eredményesek a bajnokságban – főként idegenben – és a hátsó régiók helyett jelenleg már a középmezőnyben állnak, így várják az idényből idén hátralévő két mérkőzést.

„Az edzéseken folyamatosan remekül teljesítenek a srácok, ennek is köszönhető a jó szereplésünk – kezdi Horváth Csaba. – A játékunkban egyre gyakrabban köszönnek vissza azok az elemek, amiket egyébként is szeretnék viszontlátni. Szerencsére fejben is sokat fejlődött a csapat, nem jönnek zavarba a fiúk akkor sem, ha az ellenfél ránk erőlteti az akaratát. Ebből korábban voltak pontvesztéseink. A játékosok sokkal tudatosabban alkalmazzák, hogy egy-egy mérkőzésen belül mikor kell labdát tartani, mikor kell védekezni vagy gyorsan támadni. Ezeket a dolgokat az edzéseken lehet fejleszteni, de jórészt képességfüggők, és persze sokat számít a megszerzett rutin is.”

Az említett legutóbbi három meccset egyaránt 1–0-ra nyerte meg a Mosonmagyaróvár, idegenben ilyen különbséggel győzte le az ETO-t és a Siófokot, valamint hazai pályán a Haladást.

„Fontosnak tartom a stabil védekezést, hiszen ez az eredményes futball alapja – folytatja Horváth Csaba. – Akkor lehetünk még jobbak, ha a játékban tovább fejlődünk a támadás és a védekezés arányát tekintve is. A jó szereplésünk egyelőre az idegenbeli mérkőzésekre korlátozódik, a Haladás elleni győzelem előtt régen nem nyertünk hazai pályán. Remélem, hogy azzal a három ponttal átszakadt egy gát, és a vendégként elért sikereinkből táplálkozva, a szurkolóink támogatásával ezentúl az otthoni környezetben is több pontot tudunk gyűjteni.”

A Mosonmagyaróvár az idén hátralévő két NB II-es összecsapásán előbb a Soroksárt, majd a Tiszakécskét fogadja.

„Remélem, a hazai pálya már nem lesz hátrány a számunkra – neveti el magát a kérdésünkre Horváth Csaba. – Nehéz kilencven percek várnak ránk, de jó lenne megnyerni ezeket is. Igyekszünk még annyi pontot szerezni, hogy nyugodtan térhessünk téli pihenőre.”