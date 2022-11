Az ETO az előző fordulóban Szegeden tudott nyerni meggyőző fölénnyel. Ennek tudatában utazik az újonc Újpest otthonába, ahol szombaton lép pályára az újabb három pont reményében. A vendéglátók az eddigi tizenegy meccsükből egyet nyertek meg, egyszer játszottak döntetlent és kilenc alkalommal szenvedtek vereséget. Az így megszerzett négy pontjukkal a tabella utolsó, 12. helyén állnak. Ennek fényében is a találkozó esélyese az ETO.

- Első számú célunk, hogy megszerezzük a három pontot – kezdte Dörnyei Balázs vezetőedző a klub honlapján. – Azt gondolom, hogy erre jó esélyünk is van, de tiszteljük az ellenfelünket, ezért százszázalékos erőbedobással készültünk a héten. Az elképzelhető, hogy a jövő heti kupameccsünk miatt lesz egy-két változás a csapaton belül, úgy hogy azok is lehetőséghez juthatnak, akik eddig kevesebbet játszottak, de egyértelmű elvárás tőlük is, hogy jó teljesítményt nyújtsanak, és győzelemmel jöjjünk haza Újpestről.