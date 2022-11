Remekeltek a magyar férfi tornászok a liverpooli világbajnokság selejtezőjében, a junior Európa-bajnok Balázs Krisztián bejutott az egyéni összetett döntőbe, a Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs, Kardos Botond alkotta csapat pedig az előkelő 12. helyen végzett, erre pedig 25 éve nem volt példa. Ennél csak 1997-ben a Lausanne-ban még Csollány Szilvesztert is soraiban tudó magyar válogatott szerepelt jobban, amely akkor a 10. helyet szerezte meg.

Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek és Kardos Botond a Győri AC versenyzői.

A liverpooli világbajnokság harmadik versenynapján a férfiak selejtezőit tartották. A Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs, Kardos Botond alkotta magyar férfi csapat a 6., egyben az utolsó csoportba került, csakúgy, mint a belgák, az ausztrálok és a franciák, a viadal magyar idő szerint éjfél után ért véget.

Mészárosék korláton kezdtek, ahol Balázs Krisztián (14.533), Kardos Botond (13.966) Mészáros Krisztofer (14.500) és Tomcsányi Benedek (13.266) mutatta be gyakorlatát. A második szer a nyújtó volt, itt ugyanaz a négyes szerepelt, mint a korláton. Tomcsányi 12.533, Kardos 13.200, Mészáros 12.366, Balázs pedig 14.100 ponttal zárt. Következett a talaj, ahol az előbb már ismertetett felállásban mutatkoztak be a mieink. Itt az Eb-ezüstérmes Mészáros lett a legjobb 14.233 ponttal, míg Kardos 13.866, Tomcsányi 13.466, Balázs 13.166 ponttal fejezte be a kört. Kovács István tanítványainak negyedik szere a lólengés volt, ahol Kardos helyett Kiss Balázs indult, és gyakorlata 13.366 pontot ért, Tomcsányi 13.033, Balázs 12.300, míg Mészáros 12.466-t kapott. Gyűrűn 12.800 (Balázs), 13.300 (Kiss), 13.100 (Mészáros), 13.200 (Tomcsányi) pontokat gyűjtöttek be a mieink. Ugráson minden tornászunk csak egyet ugrott: Balázs 13.166; Kardos 13.800, Mészáros 12.833, Tomcsányi ponttal 12.800 fejezte be az utolsó szert. Mint ismeretes, a csapateredménybe minden szeren a legjobb három tornász eredménye számított.

Egyéni összetettben Mészáros Krisztofernek, Tomcsányi Benedeknek és Balázs Krisztiánnak - ők indultak mind a hat szeren - volt esélye, hogy bejusson a fináléba. Ez végül az élete első felnőtt világbajnokságán szereplő junior Európa-bajnok Balázs Krisztiánnak sikerült: 80.065 ponttal huszadikként került döntőbe, míg Mészáros 79.498 ponttal negyedik számú tartalék lesz. Ez azt jelenti, hogy sorozatban a második világbajnokságon is lesz magyar tornász az egyéni összetett fináléban, tavaly Mészáros Krisztofer, idén Balázs Krisztián.

A nemzetek versenyében az előkelő tizenkettedik helyet szerezte meg a Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs, Kardos Botond alkotta magyar férfi csapat, 242.661 ponttal. Ez szintén óriási előrelépés, hiszen legutóbb, 2019-ben még 23. volt a magyar válogatott Stuttgartban. Ráadásul ennél jobb helyezés utoljára 25 évvel ezelőtt volt, az 1997-es lausanne-i vb-n 10. lett a magyar férfi csapat.

Kovács István szövetségi kapitány: Sokat léptünk előre a stuttgarti világbajnokság óta, hiszen akkor 23. helyezettek voltunk. Ha ez most az olimpiai kvalifikációs vb, akkor megvan a csapatkvóta, úgyhogy azt kívánom, így szerepeljünk Antwerpenben is jövőre. Bíztunk a jó helyezésben, de a srácok ezt is felülmúlták. Nagyon büszke vagyok rájuk. Ráadásul azt el kell mondjam, hogy rontásaink is voltak, tehát ha egy kicsit pontosabbak vagyunk, még ennél előrébb is végezhettünk volna. Természetesen nem vagyok elégedetlen, több tornászunk volt, akinek a mai rosszabb napja volt, a csapat húzóembere, Mészáros Krisztofer pont egy ilyet fogott ki, de ez mindig benne van a pakliban. Éppen ezért edzünk, és folytatjuk a munkát, hogy minél kevesebb ilyen legyen. Sok gyakorlatot csináltunk eddig is, és ezután is, jó a hangulat a csapaton belül, nagyon együtt vannak. Balázs Krisztiánt külön kiemelném, hiszen bejutott az egyéni összetett döntőbe, ráadásul neki sem volt zökkenőmentes a felkészülése, több sérülése is volt, de nagyon jó versenyzőről van szó.

Altorjai Sándor delegációvezető: Ez az eredmény akár kvalifikációt is jelenthet, hiszen mindenki itt van, és tizenkettedikek lettünk. Ez hatalmas előrelépés az előző csapat vb-hez képest. Balázs Krisztián egyéni összetett finálés, ami megsüvegelendő. Jó, hogy a fiúknál is sikerült döntőt szerezni. Ugyanakkor voltak hibák, főleg az utolsó szeren az ugráson, itt a koncentráció talán már nem volt teljesen a helyén, ezen javítani kell, hiszen egy jobb eredménnyel, akár meg lehetett volna a finálé a csapatok versenyében is. Ezzel együtt ne legyünk telhetetlenek, ezen az úton kell tovább menni, és akkor meglehet a siker.