Hétvégén – hazai pályán – kétgólos vereséget szenvedett az NB II-es bajnokság idei kiírásában eddig idegenben nyeretlen Ajkától a Gyirmót FC Győr. Ez volt a kék-sárgák ötödik(!) otthoni veresége a szezonban. Ősszel eddig a Békéscsaba (0–1), a DVTK (1–2), a Nyíregyháza (2–3), a Haladás (1–2) és az Ajka (1–3) vitte el mind a három pontot az Alcufer Stadionból.

Még szerencse, hogy a Csertői Aurél irányította együttes idegenben azért jól szerepel – s bár a legutóbbi fiaskó után kissé távolabb került a feljutást érő pozíciótól, jelenleg negyedik a tabellán a csapat –, a hat, vendégként elért győzelemnek köszönhetően a szurkolóknak még nem kell lemondaniuk dédelgetett álmaikról a feljutást illetően.

Közülük egyébként többen is úgy vélik, a legjobb lenne, ha a szezonban már csak idegenben lépne pályára a Gyirmót, mert ők sem értik, miért szerepel ilyen rosszul hazai környezetben a Marcal-parti gárda.

Miattuk is szerettük volna megkérdezni a vezetőedzőt, mi az oka a hazai eredménytelenségnek, ám Csertői Aurél – aki a mérkőzés utáni nyilatkozatában azt mondta, védekezésben alulmúlták önmagukat –, elhárította érdeklődésünket, s válaszadóként a klubvezetést ajánlotta.

Meg is kerestük Tamási Zsolt szakmai igazgatót.

„Igazából még keressük mi is a rossz hazai mutató okait, ám egyelőre nem tudjuk, miért szerepel hazai pályán gyengébben az együttes. Nem titok, ahogy idegenben, úgy otthon is hasonló taktikával futballozunk, így az eltérő játékmód nem lehet magyarázat az eredménytelenségre, hiszen sok pontot szereztünk ellenfeleinknél. Azt nyugodtan ki merem jelenti, hogy az öt, otthon elszenvedett vereség alkalmával háromszor jobban játszottunk az ellenfelünknél, voltak lehetőségeink a további gólszerzésre, amiket aztán sajnos ki is hagytunk. Az utolsó, Ajka elleni vereség kicsit kilóg a sorból, mert bár ezúttal is voltak helyzeteink, a mérkőzésen mutatott játékkal sem lehettünk elégedettek. Egyértelmű, hogy a helyzetkihasználással akadnak gondjaink, s amikor nyitottabban játszunk, követünk el hátul is hibákat. Nyilván a szakmai stáb majd kielemzi, kijavítja ezeket. Egy olyan csapat, melynek komoly céljai vannak, az ilyen hazai szereplést nem engedheti meg. Meg kell találni az okokat, s mindenképp változtatni kell a hazai mérlegen” – szögezte le Tamási Zsolt.

Szerdán egyébként hétközi fordulót rendeznek az NB II-ben, s a Gyirmót fontos rangadót játszik az eddig veretlen Péccsel. Szerencsére idegenben.